"Укрзализныця" запускает новые маршруты в Германию с одной пересадкой

"Укрзализныця" объявила о запуске новых международных маршрутов в Германию, которые позволяют путешествовать из Украины с одной пересадкой. Новый график 2025-2026 годов предусматривает синхронизацию украинских рейсов с поездами в Германию через Польшу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".

Как доехать до Германии на поезде?

По данным на начало 2025 года, Германия обошла Польшу по количеству украинских беженцев, а к концу 2024 года там проживало более 1,14 млн украинцев с временной защитой. В новом графике Укрзализныци на 2025-2026 годы предусмотрена тесная координация украинских рейсов с поездами в Германию через Польшу.

С декабря 2025 года трансграничное сообщение между Германией и Польшей вырастет на 54% - вместо 11 прямых поездов будет курсировать 17, что позволяет путешествовать в Германию или домой только с одной пересадкой.

Пересадки в Перемышле

Поезд №51К Киев – Перемышль. Прибытие в Перемышль в 05:00. Для дальнейшей поездки в Лейпциг пассажиры могут пересаживаться на поезд EC134 Via Regia, который отправляется в 07:12. Лейпциг является большим железнодорожным узлом Саксонии, откуда можно быстро добраться до любого города Европы.

Поезд №63/64 Харьков – Перемышль. Прибытие в 16.59. Далее предусмотрена пересадка на EN417 Carpatia, курсирующий Перемышль — Прага — Мюнхен и позволяющий непосредственно добраться до столицы Баварии через Прагу (отправление 17:51).

Поезд №31/32 Запорожье - Перемышль. Прибытие в Перемышль в 08:18. Пассажиры, следующие через Запорожье и Днепр, имеют почти час на пересадку на EC58 Galicja в Берлин (отправление 09:09) — один из самых популярных маршрутов в немецкую столицу.

Пересадки в Холме

№119/120 Днепр — Холм (с двумя пересадками). Прибытие: 18:08, далее пересадка на поезд №440 в Устку, который отправляется в 18:18. А в 21:31 пассажирам придется пересесть в Варшаве Центральной 21:31 на поезд Варшава - Берлин - Свиноуйце, чтобы уже в 6:00 утра быть в немецкой столице.

До Берлина также можно добраться по ночным поездам EC430 и ЕС440, которые отправляются из Перемышля и Холма соответственно.

"Укрзализныця" продолжает расширять международные сообщения и синхронизировать их с рейсами европейских железных дорог", - отмечают в пресс-службе.

Напомним, "Укрзализныця" представила новый график движения на 2025-2026 годы, который вступит в силу 14 декабря. Он предусматривает запуск 11 новых поездов – из них 8 международных и 3 внутренних, а также существенные улучшения действующих маршрутов.