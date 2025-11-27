"Укрзалізниця" запускає нові маршрути до Німеччини з однією пересадкою

“Укрзалізниця” оголосила про запуск нових міжнародних маршрутів до Німеччини, які дозволяють подорожувати з України з лише однією пересадкою. Новий графік 2025–2026 років передбачає синхронізацію українських рейсів з поїздами до Німеччини через Польщу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Як дістатися до Німеччини поїздом?

За даними на початок 2025 року, Німеччина обійшла Польщу за кількістю українських біженців, а на кінець 2024 року там проживало понад 1,14 млн українців з тимчасовим захистом. У новому графіку Укрзалізниці на 2025–2026 роки передбачена тісна координація українських рейсів із поїздами до Німеччини через Польщу.

З грудня 2025 року транскордонне сполучення між Німеччиною та Польщею зросте на 54% - замість 11 прямих потягів курсуватиме 17, що дозволяє подорожувати до Німеччини або додому лише з однією пересадкою.

Пересадки у Перемишлі

Поїзд №51К Київ - Перемишль. Прибуття в Перемишль о 05:00. Для подальшої поїздки до Лейпцига пасажири можуть пересідати на поїзд EC134 Via Regia, який відправляється о 07:12. Лейпциг є великим залізничним вузлом Саксонії, звідки можна швидко дістатися будь-якого міста Європи.

Поїзд №63/64 Харків - Перемишль. Прибуття о 16:59. Далі передбачена пересадка на EN417 Carpatia, який курсує Перемишль — Прага — Мюнхен і дозволяє безпосередньо дістатися до столиці Баварії через Прагу (відправлення 17:51).

Поїзд №31/32 Запоріжжя - Перемишль. Прибуття в Перемишль о 08:18. Пасажири, що прямують через Запоріжжя та Дніпро, мають майже годину на пересадку на EC58 Galicja до Берліна (відправлення 09:09) — один із найпопулярніших маршрутів до німецької столиці.

Пересадки у Холмі

№119/120 Дніпро — Холм (з двома пересадками). Прибуття: 18:08, далі пересадка на поїзд №440 до Устки, який відправляється о 18:18. А о 21:31 пасажирам доведеться пересісти у Варшаві Центральній 21:31 на поїзд Варшава — Берлін — Свіноуйсьце, аби вже о 6:00 ранку бути у німецькій столиці.

До Берліна також можна дістатися нічними поїздами EC430 та ЕС440, які відправляються з Перемишля та Холма відповідно.

"Укрзалізниця" продовжує розширювати міжнародні сполучення та синхронізувати їх з рейсами європейських залізниць", - наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” представила новий графік руху на 2025–2026 роки, який набуде чинності 14 грудня. Він передбачає запуск 11 нових поїздів — з них 8 міжнародних та 3 внутрішніх, а також суттєві покращення чинних маршрутів.