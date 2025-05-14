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ПриватБанк запускает продажу билетов на европейские железные дороги

ПриватБанк запускает продажу билетов на европейские железные дороги
Фото: пресс-служба ПриватБанка

Украинцы, путешествующие по Европе, теперь могут легко приобрести билеты на популярные направления ведущих железнодорожных компаний Германии, Австрии и Чехии через платформу ПриватБанка.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Это новый в Украине сервис, который предлагает больше возможностей для путешествий и устраняет барьеры, с которыми часто сталкиваются украинцы за рубежом: языковой барьер, разнообразие европейских платформ и трудности в поиске билетов на поезда.

Новый сервис полностью адаптирован для украинских пользователей:

  • информация доступна на украинском языке,
  • оплата производится картой ПриватБанка,
  • Техническая поддержка работает круглосуточно.

ПриватБанк возобновил продажу железнодорожных билетов в приложении "Приват24"

7 мая ПриватБанк возобновил продажу железнодорожных билетов в приложении "Приват24" после кибератаки на сервисы "Укрзализныци".

Клиенты банка могут покупать железнодорожные билеты на все направления поездов по Украине онлайн через привычные сервисы в мобильном банке Приват24 и на специальном “билетном” сайте bilet.pb.ua.

Кроме железнодорожных билетов, через ПриватБанк можно быстро и удобно купить билеты на автобусы в любом направлении по Украине и за границу.

Автор:
Светлана Манько