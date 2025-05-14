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ПриватБанк запускает продажу билетов на европейские железные дороги
Украинцы, путешествующие по Европе, теперь могут легко приобрести билеты на популярные направления ведущих железнодорожных компаний Германии, Австрии и Чехии через платформу ПриватБанка.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
Это новый в Украине сервис, который предлагает больше возможностей для путешествий и устраняет барьеры, с которыми часто сталкиваются украинцы за рубежом: языковой барьер, разнообразие европейских платформ и трудности в поиске билетов на поезда.
Новый сервис полностью адаптирован для украинских пользователей:
- информация доступна на украинском языке,
- оплата производится картой ПриватБанка,
- Техническая поддержка работает круглосуточно.
ПриватБанк возобновил продажу железнодорожных билетов в приложении "Приват24"
7 мая ПриватБанк возобновил продажу железнодорожных билетов в приложении "Приват24" после кибератаки на сервисы "Укрзализныци".
Клиенты банка могут покупать железнодорожные билеты на все направления поездов по Украине онлайн через привычные сервисы в мобильном банке Приват24 и на специальном “билетном” сайте bilet.pb.ua.
Кроме железнодорожных билетов, через ПриватБанк можно быстро и удобно купить билеты на автобусы в любом направлении по Украине и за границу.