ПриватБанк возобновил продажу железнодорожных билетов в приложении "Приват24": что известно

Государственный ПриватБанк возобновил продажу железнодорожных билетов в приложении "Приват24" после ликвидации "Укрзализныцей" последствий кибератаки на сервисы компании.

Об этом говорится в пресс-релизе финучреждения.

"Банк возобновил работу популярных у клиентов и удобных услуг продажи железнодорожных билетов через приложение и сайт после вынужденного тайм аута соответствующих сервисов " Укрзализныци ", связанных с ликвидацией последствий вражеской кибератаки на железнодорожные сервисы", — сообщили в ПриватБанке.

Клиенты банка могут покупать железнодорожные билеты на все направления поездов по Украине онлайн через привычные сервисы в мобильном банке Приват24 и на специальном “билетном” сайте bilet.pb.ua.

Кроме железнодорожных билетов, через ПриватБанк можно быстро и удобно купить билеты на автобусы в любом направлении по Украине и за границу.

Кибератака на "Укрзализныце"

Напомним, вечером 23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке .

24 марта на Центральном железнодорожном вокзале Киева удвоили количество открытых касс .

26 марта "Укрзализныця" ввела компенсационные предложения для пассажиров , в частности платные залы ожидания бесплатно принимали пассажиров с бумажными билетами, приобретенными в период хакерской атаки .

27 марта "Укрзализныця" возобновила онлайн-продажу билетов в приложении после масштабной кибератаки на IT-системы компании.

29 марта "Укрзализныця" объявила о полной стабилизации работы онлайн-сервисов по продаже билетов, а также возвращении возможности планирования маршрутов с пересадками в мобильном приложении.