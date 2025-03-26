- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Укрзализныця" вводит компенсационные предложения для пассажиров: что предлагает компания
АО " Укрзализныця " и специалисты многих ведомств вовлечены в преодоление последствий вражеской кибератаки на системы железной дороги. Компания пытается вернуться к стабильной работе и определенным образом компенсировать пассажирам неудобства, возникшие не по ее вине.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
"Мы понимаем, какие неудобства доставляет нашим пассажирам отсутствие онлайн-продаж билетов, поэтому хотим хотя бы частично компенсировать их", — отметили в компании.
"Укрзализныця" предлагает пассажирам следующие компенсационные предложения:
- платные залы ожидания будут бесплатно принимать пассажиров с бумажными билетами, приобретенными в период хакерской атаки;
- пассажиров с приобретенными в этот же период бумажными билетами на борту будут угощать бесплатным чаем.
Кроме того, в компании советуют хранить бумажный билет. После восстановления системы обещают запустить еще ряд "комплиментов" от железной дороги и партнеров в знак извинений за неудобства, возникшие в результате кибератаки на "Укрзализныце".
Уже в полдень открыты 3 дополнительных кассы в Киеве, 2 в Виннице, 1 во Львове, все они работают без технических перерывов и обедов.
ИТ-специалисты Укрзализныци, кибердепартамент СБУ, государственный центр киберзащиты, правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия (CERT-UA), ИТ-команда "Киевстар" и все привлеченные специалисты продолжают круглосуточную работу, пытаясь как можно быстрее вернуть к работе все затронутые вражеской.
Напомним, "Укрзализныця" в условиях восстановления систем после кибератаки продолжает анализировать спрос пассажиров и оперативно включает в себя дополнительные вагоны в ряд поездов, отправляемых из Киева.