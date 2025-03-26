"Укрзалізниця" запроваджує компенсаційні пропозиції для пасажирів: що пропонує компанія

АТ "Укрзалізниця" та фахівці багатьох відомств залучені до подолання наслідків ворожої кібератаки на системи залізниці. Компанія намагається повернутися до стабільної роботи і певним чином компенсувати пасажирам незручності, які виникли не з її вини.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Ми розуміємо, які незручності доставляє нашим пасажирам відсутність онлайн-продажів квитків, тож хочемо принаймні частково компенсувати їх", — зазначили у компанії.

"Укрзалізниця" пропонує пасажирам наступні компенсаційні пропозиції:

платні зали очікування безкоштовно прийматимуть пасажирів із паперовими квитками, придбаними у період хакерської атаки;

пасажирів з придбаними в цей же період паперовими квитками на борту пригосщатимуть безкоштовним чаєм.

Крім того, у компанії радять зберігати паперовий квиток. Після відновлення системи обіцяють запустити ще низку "компліментів" від залізниці та партнерів на знак вибачень за незручності, які виникли внаслідок кібератаки на "Укрзалізницю".

Вже опівдні відкрито 3 додаткові каси у Києві, 2 у Вінниці, 1 у Львові, всі вони працюють без технічних перерв та обідів.

ІТ-фахівці Укрзалізниці, кібердепартамент СБУ, державний центр кіберзахисту, урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події (CERT-UA), ІТ-команда "Київстар" та всі залучені спеціалісти продовжують цілодобову роботу, намагаючись якнайшвидше повернути до роботи всі зачеплені ворожою кібератакою системи "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" в умовах відновлення систем після кібератаки продовжує аналізувати попит пасажирів та оперативно включає додаткові вагони в низку поїздів, що відправляються з Києва.