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ПриватБанк поновив продаж залізничних квитків у застосунку "Приват24": що відомо

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ПриватБанк поновив продаж залізничних квитків. / Укрзалізниця

Державний ПриватБанк поновив продаж залізничних квитків у застосунку "Приват24" після ліквідації "Укрзалізницею" наслідків кібератаки на сервіси компанії.

Про це йдеться у прес-релізі фінустанови.

"Банк поновив роботу популярних у клієнтів та зручних послуг продажу залізничних квитків через застосунок та сайт після вимушеного тайм ауту відповідних сервісів "Укрзалізниці", що були пов’язані з ліквідацією наслідків ворожої кібератаки на залізничні сервіси", — повідомили у ПриватБанку.

Наразі клієнти банку можуть купувати залізничні квитки на всі напрямки потягів по Україні онлайн через звичні сервіси у мобільному банку Приват24 та на спеціальному “квитковому” сайті bilet.pb.ua.

Крім залізничних квитків, через ПриватБанк можна швидко та зручно придбати квитки на автобуси в будь-якому напрямку по Україні та за кордон.

Кібератака на "Укрзалізницю"

Нагадаємо, ввечері 23 березня онлайн-системи “Укрзалізниці” зазнали масштабної тергетованої кібератаки

24 березня на Центральному залізничному вокзалі Києва подвоїли кількість відчинених кас. Таке рішення ухвалили на тлі технічного збою, що вплинув на онлайн-продаж квитків. 

26 березня "Укрзалізниця" запровадила компенсаційні пропозиції для пасажирів, зокрема платні зали очікування безкоштовно приймали пасажирів із паперовими квитками, придбаними у період хакерської атаки.

27 березня “Укрзалізниця” відновила онлайн-продаж квитків у застосунку після масштабної кібератаки на IT-системи компанії.

29 березня "Укрзалізниця" оголосила про повну стабілізацію роботи онлайн-сервісів з продажу квитків, а також повернення можливості планування маршрутів із пересадками в мобільному додатку.

Автор:
Тетяна Ковальчук