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ПриватБанк запускає продаж квитків на європейські залізниці
Українці, які подорожують Європою, відтепер можуть легко придбати квитки на популярні напрямки провідних залізничних компаній Німеччини, Австрії та Чехії через платформу ПриватБанку.
Про це повідомила пресслужба фінустанови.
Зазначається, що це новий в Україні сервіс, що пропонує більше можливостей для мандрівок та усуває бар’єри, з якими часто стикаються українці за кордоном: мовний бар’єр, різноманіття європейських платформ та труднощі у пошуку квитків на потяги.
Новий сервіс повністю адаптований для українських користувачів:
- інформація доступна українською мовою,
- оплата здійснюється карткою ПриватБанку,
- технічна підтримка працює цілодобово.
ПриватБанк поновив продаж залізничних квитків у застосунку "Приват24"
7 травня ПриватБанк поновив продаж залізничних квитків у застосунку "Приват24" після кібератаки на сервіси "Укрзалізниці".
Наразі клієнти банку можуть купувати залізничні квитки на всі напрямки потягів по Україні онлайн через звичні сервіси у мобільному банку Приват24 та на спеціальному “квитковому” сайті bilet.pb.ua.
Крім залізничних квитків, через ПриватБанк можна швидко та зручно придбати квитки на автобуси в будь-якому напрямку по Україні та за кордон.