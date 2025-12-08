Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Українці можуть купити квитки на європейські залізниці через ПриватБанк: деталі

ПриватБанк розширює мапу продажу квитків на європейські залізниці

Українці, які подорожують Європою, відтепер можуть придбати через платформу ПриватБанку квитки на внутрішні напрямки провідних залізничних компаній не тільки Німеччини, Австрії та Чехії, а й Італії, Швейцарії та Іспанії.

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

 Зазначається, що фінустанова розширює мапу продажу квитків на європейські залізниці.

Відтепер також українцям в Європі через сервіс bilet.privatbank.ua/train доступні квитки на міжміські залізничні рейси сполученням з Польщею: наприклад Варшава - Прага, Відень - Варшава та інші.

Зазначається, що сервіс ПриватБанку з продажу квитків на європейські залізниці повністю адаптований для українських користувачів:

  • інформація доступна українською мовою, 
  • оплата здійснюється карткою ПриватБанку, 
  • технічна підтримка працює цілодобово.

Нагадаємо, дану платформу з продажу квитків  на внутрішні напрямки провідних залізничних компаній Німеччини, Австрії та Чехії ПриватБанк запустив ще у травні.

Автор:
Світлана Манько