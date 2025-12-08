- Категорія
Українці можуть купити квитки на європейські залізниці через ПриватБанк: деталі
Українці, які подорожують Європою, відтепер можуть придбати через платформу ПриватБанку квитки на внутрішні напрямки провідних залізничних компаній не тільки Німеччини, Австрії та Чехії, а й Італії, Швейцарії та Іспанії.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.
Зазначається, що фінустанова розширює мапу продажу квитків на європейські залізниці.
Відтепер також українцям в Європі через сервіс bilet.privatbank.ua/train доступні квитки на міжміські залізничні рейси сполученням з Польщею: наприклад Варшава - Прага, Відень - Варшава та інші.
Зазначається, що сервіс ПриватБанку з продажу квитків на європейські залізниці повністю адаптований для українських користувачів:
- інформація доступна українською мовою,
- оплата здійснюється карткою ПриватБанку,
- технічна підтримка працює цілодобово.
Нагадаємо, дану платформу з продажу квитків на внутрішні напрямки провідних залізничних компаній Німеччини, Австрії та Чехії ПриватБанк запустив ще у травні.