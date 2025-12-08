Українці можуть купити квитки на європейські залізниці через ПриватБанк: деталі

Українці, які подорожують Європою, відтепер можуть придбати через платформу ПриватБанку квитки на внутрішні напрямки провідних залізничних компаній не тільки Німеччини, Австрії та Чехії, а й Італії, Швейцарії та Іспанії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що фінустанова розширює мапу продажу квитків на європейські залізниці.

Відтепер також українцям в Європі через сервіс bilet.privatbank.ua/train доступні квитки на міжміські залізничні рейси сполученням з Польщею: наприклад Варшава - Прага, Відень - Варшава та інші.

Зазначається, що сервіс ПриватБанку з продажу квитків на європейські залізниці повністю адаптований для українських користувачів:

інформація доступна українською мовою,

оплата здійснюється карткою ПриватБанку,

технічна підтримка працює цілодобово.

Нагадаємо, дану платформу з продажу квитків на внутрішні напрямки провідних залізничних компаній Німеччини, Австрії та Чехії ПриватБанк запустив ще у травні.