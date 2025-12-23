Kyiv City Express запускает тестовые шаттлы между Дарницей и Выдубичами: какое расписание

В Киеве в часы пик временно запустят тестовые шаттлы Kyiv City Express между станциями Дарница и Выдубичи, что позволит сократить интервал поездов до 15 минут.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Киевской кольцевой электрички Kyiv City Express от АО "Укрзализныци".

Кольцевая электричка Киева

Эксперимент продлится в часы пик - утром и вечером, с 24 по 26 и с 29 по 31 декабря.

Дополнительные поезда будут курсировать вместе с основными рейсами Киевской кольцевой электрички и позволят сократить интервалы движения до 15 минут в самое загруженное время. Это должно сделать поездки между левым и правым берегами столицы более быстрыми и удобными.

В Киевской городской электричке отмечают, что шаттлы особенно актуальны в периоды повышенной опасности, когда пассажиропоток растет в среднем в три раза и дополнительные рейсы помогают обеспечить стабильную работу транспорта.

Расписание тестовых шаттлов Kyiv City Express

Маршрут Дарница - Выдубичи:

06:31 – 06:41.

07:31 – 07:41.

08:31 – 08:41.

09:31 – 09:41.

16:16 – 16:26.

17:31 – 17:41.

18:31 – 18:41.

Маршрут Выдубичи - Дарница:

07:02 – 07:12.

08:02 – 08:12.

09:02 – 09:12.

15:52 – 16:02.

17:02 – 17:12.

18:05 – 18:15.

19:02 – 19:12.

"Во избежание путаницы на официальном сайте эти шаттлы добавляем к общему расписанию с буквой "Д". "Д" - как дополнительные, все логично", - говорится в сообщении.

На станции Выдубичи посадка и высадка пассажиров из этих рейсов будет происходить с третьего пути.

О Kyiv City Express

Городская электричка Киева – один из шести видов общественного транспорта, успешно функционирующий с сентября 2009 года в столице Украины.

Городская электричка курсирует по двадцати станциям Киевского железнодорожного кольца. Общая протяженность маршрута – 50.8 км.

Поезда двигаются по часовой стрелке (Дарница – Киев-Пас. – Святошино – Почайная) и против (Дарница – Почайна – Святошино – Киев-Пас.).