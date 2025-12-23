- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Kyiv City Express запускает тестовые шаттлы между Дарницей и Выдубичами: какое расписание
В Киеве в часы пик временно запустят тестовые шаттлы Kyiv City Express между станциями Дарница и Выдубичи, что позволит сократить интервал поездов до 15 минут.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Киевской кольцевой электрички Kyiv City Express от АО "Укрзализныци".
Кольцевая электричка Киева
Эксперимент продлится в часы пик - утром и вечером, с 24 по 26 и с 29 по 31 декабря.
Дополнительные поезда будут курсировать вместе с основными рейсами Киевской кольцевой электрички и позволят сократить интервалы движения до 15 минут в самое загруженное время. Это должно сделать поездки между левым и правым берегами столицы более быстрыми и удобными.
В Киевской городской электричке отмечают, что шаттлы особенно актуальны в периоды повышенной опасности, когда пассажиропоток растет в среднем в три раза и дополнительные рейсы помогают обеспечить стабильную работу транспорта.
Расписание тестовых шаттлов Kyiv City Express
Маршрут Дарница - Выдубичи:
- 06:31 – 06:41.
- 07:31 – 07:41.
- 08:31 – 08:41.
- 09:31 – 09:41.
- 16:16 – 16:26.
- 17:31 – 17:41.
- 18:31 – 18:41.
Маршрут Выдубичи - Дарница:
- 07:02 – 07:12.
- 08:02 – 08:12.
- 09:02 – 09:12.
- 15:52 – 16:02.
- 17:02 – 17:12.
- 18:05 – 18:15.
- 19:02 – 19:12.
"Во избежание путаницы на официальном сайте эти шаттлы добавляем к общему расписанию с буквой "Д". "Д" - как дополнительные, все логично", - говорится в сообщении.
На станции Выдубичи посадка и высадка пассажиров из этих рейсов будет происходить с третьего пути.
О Kyiv City Express
Городская электричка Киева – один из шести видов общественного транспорта, успешно функционирующий с сентября 2009 года в столице Украины.
Городская электричка курсирует по двадцати станциям Киевского железнодорожного кольца. Общая протяженность маршрута – 50.8 км.
Поезда двигаются по часовой стрелке (Дарница – Киев-Пас. – Святошино – Почайная) и против (Дарница – Почайна – Святошино – Киев-Пас.).