Kyiv City Express запускає тестові шатли між Дарницею та Видубичами: який розклад

У Києві в години пік тимчасово запустять тестові шатли Kyiv City Express між станціями Дарниця та Видубичі, що дозволить скоротити інтервал руху поїздів до 15 хвилин.

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресслужба Київськаої кільцевої електрички Kyiv City Express від АТ "Укрзалізниці".

Кільцева електричка Києва

Експеримент триватиме в години пік - вранці та ввечері,  з 24 по 26 та з 29 по 31 грудня.

Додаткові поїзди курсуватимуть разом з основними рейсами Київської кільцевої електрички й дозволять скоротити інтервали руху до 15 хвилин у найбільш завантажений час. Це має зробити поїздки між лівим і правим берегами столиці швидшими та зручнішими.

У Київській міській електричці зазначають, що шатли особливо актуальні в періоди підвищеної небезпеки, коли пасажиропотік зростає в середньому утричі, і додаткові рейси допомагають забезпечити стабільну роботу транспорту.

Розклад тестових шатлів Kyiv City Express

Маршрут Дарниця — Видубичі:

  • 06:31 – 06:41.
  • 07:31 – 07:41.
  • 08:31 – 08:41.
  • 09:31 – 09:41.
  • 16:16 – 16:26.
  • 17:31 – 17:41.
  • 18:31 – 18:41.

Маршрут Видубичі — Дарниця:

  • 07:02 – 07:12.
  • 08:02 – 08:12.
  • 09:02 – 09:12.
  • 15:52 – 16:02.
  • 17:02 – 17:12.
  • 18:05 – 18:15.
  • 19:02 – 19:12.

"Аби уникнути плутанини на офіційному сайті ці шатли додаємо до загального розкладу з літерою "Д"."Д" - як додаткові, все логічно", - йдеться в повідомленні.

На станції Видубичі посадка та висадка пасажирів з цих рейсів відбуватиметься з третьої колії.

Про Kyiv City Express

Міська електричка Києва – один із шести видів громадського транспорту, який успішно функціонує з вересня 2009 року у столиці України.

Міська електричка курсує двадцятьма станціями Київського залізничного кільця. Загальна протяжність маршруту – 50.8 км. 

Поїзди рухаються за годинниковою стрілкою (Дарниця – Київ-Пас. – Святошин – Почайна) та проти (Дарниця – Почайна – Святошин – Київ-Пас.).

Автор:
Ольга Опенько