Розклад Kyiv City Express змінили через Північний міст: що потрібно знати пасажирам

У Києві з 29 квітня до 27 червня змінюється рух поїздів Kyiv City Express через завершення ремонту Північного мосту. Частину маршрутів тимчасово обмежать, а пасажирам доведеться враховувати пересадки та оновлений графік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Ремонт мосту вплинув на транспорт

На період робіт буде призупинено рух між станціями Почайна та Райдужний.

У години пік поїзди курсуватимуть кожні 30 хвилин, однак лише на півкільці Святошин – Вокзальна – Дарниця – Святошин в обох напрямках. Водночас зі станції Святошин відправлення відбуватиметься із затримкою на 4 хвилини від звичного графіка.

На окремих ділянках збережуть сполучення: між Почайною та Святошином, а також між Райдужним і Дарницею поїзди курсуватимуть раз на годину.

Пасажирам також варто врахувати, що на станції Святошин для деяких рейсів необхідно буде здійснити пересадку, щоб дістатися до Почайни або продовжити рух у напрямку Вокзальної.

Мова про такі поїзди:

Святошин — Почайна: А02 5:44/6:09 А15 14:44/15:09.

Почайна — Святошин: Б13 12:04/12:28 Б16 15:04/15:28 Б25 22:04/22:28

Окремі зміни стосуються і графіка відправлень. Зі станцій Райдужний та Воскресенка всі поїзди напрямку "А" вирушатимуть на одну хвилину раніше, ніж зазвичай.

Крім того, на цих станціях висадка пасажирів для поїздів обох напрямків здійснюватиметься виключно з платформи №1 в обидва боки.

У міській владі наголошують, що ці обмеження є тимчасовими та необхідні для завершення важливих ремонтних робіт на транспортній інфраструктурі столиці.

Нагадаємо, Kyiv City Express перейшов на нові правила. З 1 січня 2026 року купити квиток у вагоні неможливо. Столична електричка остаточно інтегрується в єдину транспортну систему міста, працюючи за принципом метро або трамвая: спочатку оплата - потім поїздка.