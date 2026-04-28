Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,09

+0,09

EUR

51,76

+0,21

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,57

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Расписание Kyiv City Express изменили через Северный мост: что нужно знать пассажирам

киевская кольцевая электричка
В Киеве временно изменят график городской электрички / Укрзалізниця

В Киеве с 29 апреля по 27 июня меняется движение поездов Kyiv City Express из-за завершения ремонта Северного моста. Часть маршрутов временно ограничат, а пассажирам придется учитывать пересадки и обновленный график.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Укрзализныци".

Ремонт моста повлиял на транспорт

На период работ будет приостановлено движение между станциями Почайна и Радужный.

В часы пик поезда будут курсировать каждые 30 минут, однако только на полкольца Святошино - Вокзальная - Дарница - Святошино в обоих направлениях. Со станции Святошин отправление будет происходить с задержкой на 4 минуты от привычного графика.

На отдельных участках сохранят сообщение: между Почайной и Святошино, а также между Радужным и Дарницей поезда будут курсировать раз в час.

Пассажирам также следует учесть, что на станции Святошино для некоторых рейсов необходимо будет осуществить пересадку, чтобы добраться до Почайны или продолжить движение в направлении Вокзальной.

Речь о таких поездах:

  • Святошин - Почайна: А02 5:44/6:09 А15 14:44/15:09.
  • Почайна - Святошино: Б13 12:04/12:28 Б16 15:04/15:28 Б25 22:04/22:28

Отдельные конфигурации касаются и графика отправлений. Со станций Радужный и Воскресенка все поезда направления "А" будут отправляться на одну минуту раньше обычного.

Кроме того, на этих станциях высадка пассажиров для поездов обоих направлений будет производиться исключительно с платформы №1 в обе стороны.

В городских властях отмечают, что эти ограничения являются временными и необходимыми для завершения важных ремонтных работ на транспортной инфраструктуре столицы.

Напомним, Kyiv City Express перешел на новые правила. С 1 января 2026 купить билет в вагоне невозможно. Столичная электричка окончательно интегрируется в единую транспортную систему города, работая по принципу метро или трамвая: сначала оплата – потом поездка.

Автор:
Ольга Опенько