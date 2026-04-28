Расписание Kyiv City Express изменили через Северный мост: что нужно знать пассажирам

В Киеве с 29 апреля по 27 июня меняется движение поездов Kyiv City Express из-за завершения ремонта Северного моста. Часть маршрутов временно ограничат, а пассажирам придется учитывать пересадки и обновленный график.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Укрзализныци".

Ремонт моста повлиял на транспорт

На период работ будет приостановлено движение между станциями Почайна и Радужный.

В часы пик поезда будут курсировать каждые 30 минут, однако только на полкольца Святошино - Вокзальная - Дарница - Святошино в обоих направлениях. Со станции Святошин отправление будет происходить с задержкой на 4 минуты от привычного графика.

На отдельных участках сохранят сообщение: между Почайной и Святошино, а также между Радужным и Дарницей поезда будут курсировать раз в час.

Пассажирам также следует учесть, что на станции Святошино для некоторых рейсов необходимо будет осуществить пересадку, чтобы добраться до Почайны или продолжить движение в направлении Вокзальной.

Речь о таких поездах:

Святошин - Почайна: А02 5:44/6:09 А15 14:44/15:09.

Почайна - Святошино: Б13 12:04/12:28 Б16 15:04/15:28 Б25 22:04/22:28

Отдельные конфигурации касаются и графика отправлений. Со станций Радужный и Воскресенка все поезда направления "А" будут отправляться на одну минуту раньше обычного.

Кроме того, на этих станциях высадка пассажиров для поездов обоих направлений будет производиться исключительно с платформы №1 в обе стороны.

В городских властях отмечают, что эти ограничения являются временными и необходимыми для завершения важных ремонтных работ на транспортной инфраструктуре столицы.

Напомним, Kyiv City Express перешел на новые правила. С 1 января 2026 купить билет в вагоне невозможно. Столичная электричка окончательно интегрируется в единую транспортную систему города, работая по принципу метро или трамвая: сначала оплата – потом поездка.