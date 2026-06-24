YouTube врегулював у суді справу про шкоду соцмереж для психіки підлітків

Відеохостинг YouTube, що належить компанії Google, уклав мирову угоду за позовом неповнолітнього, який стверджував, що платформа завдала шкоди його психічному здоров'ю. Досудове врегулювання відбулося напередодні масштабного судового процесу в Каліфорнії щодо ролі соцмереж у кризі психічного здоров'я молоді.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Умови мирової угоди є конфіденційними. Позов було подано проти чотирьох технологічних гігантів: YouTube, Instagram, Snapchat та TikTok. Оскільки YouTube врегулював претензії, решта три компанії самостійно постануть перед судом присяжних, який має розпочатися 27 липня.

Позивачем є 16-річний підліток із Флориди, який почав користуватися соцмережами у 8 років. Згідно з матеріалами справи, у нього розвинулася важка залежність, через яку він втратив сон, а також почав страждати на депресію та тривожність. Адвокати підлітка зазначили, що рішення YouTube врегулювати справу до початку суду присяжних "говорить саме за себе".

Тисячі позовів проти техногігантів

Цей випадок є лише частиною величезної хвилі судових розглядів у США. Наразі в судах Каліфорнії перебуває понад 3 300 позовів від приватних осіб, а у федеральних судах — ще 2 600 справ від батьків, шкільних округів та місцевих муніципалітетів. Усі вони звинувачують платформи в умисному розробленні алгоритмів, що викликають залежність у дітей.

Перший прецедент: під час першого подібного процесу, який завершився у березні, присяжні визнали компанії винними в недбалості. Суд зобов'язав Meta виплатити $4,2 млн, а Google — $1,8 млн постраждалій дівчині.

Позови від шкіл: у червні шкільний округ у Кентуккі відсудив у чотирьох компаній сумарно $27 млн досудового врегулювання.

Позови від штатів: у Нью-Мексико суд уже зобов'язав Meta виплатити штату $375 млн за приховування ризиків безпеки у Facebook, Instagram та WhatsApp.

Самі технологічні компанії відкидають звинувачення та заявляють, що постійно впроваджують нові інструменти батьківського контролю та вікові обмеження для захисту підлітків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Meta, TikTok та YouTube постануть перед судом через депресію у підлітків. Судові процеси у Каліфорнії стали першим в історії випадком, коли соціальні мережі змушені на юридичному рівні захищатися від звинувачень у цілеспрямованому формуванні психологічної залежності в неповнолітніх користувачів.