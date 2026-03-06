Переход на средства защиты растений по нормам ЕС может стоить от €2 млрд — Лисситса

Процесс поэтапного подсчета затрат и потерь украинского аграрного сектора в рамках адаптации к законодательству Европейского Союза продолжается. Только быстрая имплементация требований ЕС по средствам защиты растений может означать расходы и потери от €2 млрд и более.

Об этом Delo.ua сообщил президент "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Алекс Лисситса.

Требования агросообщества Украины относительно условий евроинтеграции агросектора

Агросообщество Украины настаивает на доступе в структурные фонды Европейского Союза для экономически сбалансированного перехода сельского хозяйства к стандартам ЕС в рамках переговоров о вступлении. Ведь масштабная адаптация сельского хозяйства к требованиям ЕС нуждается в значительных инвестициях.

Также с начала переходного периода производители должны иметь возможность использовать механизмы поддержки Совместной аграрной политики ЕС на условиях, действующих для государств-членов, с возможным поэтапным наращиванием выплат и справедливым лимитированием поддержки, заявили агропроизводители.

Подсчет расходов на аграрный переход Украины

Сейчас идет процесс поэтапного подсчета затрат и потерь по ключевым блокам аграрного acquis ЕС, отметил президент УКАБ.

Он объяснил, что это не одна цифра, а совокупность больших компонентов:

⦁ производственные стандарты;

⦁ экологические требования;

⦁ инфраструктура;

⦁ контрольные системы;

⦁ данные и институциональная способность.

"То, что уже сочтено более предметно: быстрая имплементация требований ЕС в части средств защиты растений может означать затраты и потери от ≈ €2 млрд и выше, и это лишь один сегмент будущего перехода, а не "полная цена вступления"", - сказал Лисситса.

Отдельный крупный блок, который сейчас анализируется – это Нитратная директива, заявил эксперт.

Лисситса заметил, что даже без финальной цифры понятна структура расходов:

⦁ это капитальные инвестиции в строительство/реконструкцию хранилищ для навоза, модернизацию техники внесения;

⦁ постоянные затраты на анализы почв и учет;

⦁ а также возможны разовые потери активов, которые экономически нецелесообразно модернизировать.

"Поэтому уже сейчас очевидно, что общий "чек" перехода на стандарты ЕС будет значительным", - отметил президент УКАБ.

Опыт предыдущих волн расширения ЕС

Если говорить о поддержке перехода через логику "как в предыдущих волнах расширения", хороший ориентир - предвступительные программы ЕС, где разные инструменты покрывали разные потребности, сказал собеседник Delo.ua.

Для сельского хозяйства и развития сельских территорий существовал отдельный инструмент SAPARD (2000–2006) с бюджетом €520 млн. в год в ценах 1999 года (это около €1 млрд. в год в текущих ценах). Параллельно действовали PHARE - институциональное развитие и инвестиции под имплементацию acquis и поддержка экономической и социальной сплоченности (~1,6 млрд в год), и ISPA - крупные инфраструктурные проекты в сферах окружающей среды и транспорта (1 млрд в год), рассказал Лисситса.

"Поэтому наша позиция относительно доступа к инструментам типа структурных фондов - это не прихоть, а проверенная логика предыдущих расширений: когда страна переходит на требования ЕС, нужен инвестиционный контур, который делает этот переход технически и финансово возможным, что особенно важно для страны в войне и для сектора, который является одной из основ экономики Украины".

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства заявляло, что агросектор Украины перейдет на стандарты ЕС до 2028 года.

Глава Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Андрей Дикун отмечал, что внедрение экостандартов ЕС будет стоить украинскому агросектору 2,5 млрд евро в год.

В целом сообщалось, что вступление Украины в Европейский Союз будет означать более жесткие требования к аграрной продукции, а поспешная имплементация европейских норм в законодательство может привести к закрытию значительной части малого и среднего агробизнеса.