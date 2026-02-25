Украина приближается к стандартам ЕС: представлен законопроект о санитарных и фитосанитарных мероприятиях

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины представило в Верховной Раде законопроект, гармонизирующий санитарные и фитосанитарные нормы с требованиями ЕС.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Документ, представленный на заседании Комитета по вопросам аграрной и земельной политики, направлен на приведение национального законодательства в соответствие со стандартами ЕС по безопасности пищевых продуктов, ветеринарной и фитосанитарной политики.

Потребность в подобных изменениях отметила Европейская Комиссия в отчете о прогрессе Украины за 2025 год.

Проект закона предусматривает:

гармонизацию терминологии и процедур авторизации пищевых добавок и новых продуктов;

обновление регулирования пищевых продуктов, кормов и материалов, контактирующих с едой;

внедрение открытого государственного реестра и усиление требований к прослеживаемости продуктов;

усовершенствование государственного контроля, риско-ориентированных подходов и правил биобезопасности в животноводстве;

улучшение информирования потребителей и регулирование побочных продуктов животного происхождения в соответствии с практиками ЕС.

Замминистра Тарас Высоцкий подчеркнул, что принятие законопроекта позволит устранить системные несоответствия, повысить защиту потребителей и создать понятные правила для бизнеса на аграрных и пищевых рынках.

Минэкономики также отмечает, что документ будет способствовать выполнению Украиной обязательств как государства-кандидата на членство в ЕС и ускорит переговорный процесс вступления.

Добавим, Кабмин разрешил проводить фитосанитарные мероприятия на территориях, где ведутся или велись боевые действия при наличии документа, подтверждающего отсутствие на этих сельхозземлях рисков, связанных с взрывоопасными предметами.