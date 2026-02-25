- Категория
Украина приближается к стандартам ЕС: представлен законопроект о санитарных и фитосанитарных мероприятиях
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины представило в Верховной Раде законопроект, гармонизирующий санитарные и фитосанитарные нормы с требованиями ЕС.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.
Документ, представленный на заседании Комитета по вопросам аграрной и земельной политики, направлен на приведение национального законодательства в соответствие со стандартами ЕС по безопасности пищевых продуктов, ветеринарной и фитосанитарной политики.
Потребность в подобных изменениях отметила Европейская Комиссия в отчете о прогрессе Украины за 2025 год.
Проект закона предусматривает:
- гармонизацию терминологии и процедур авторизации пищевых добавок и новых продуктов;
- обновление регулирования пищевых продуктов, кормов и материалов, контактирующих с едой;
- внедрение открытого государственного реестра и усиление требований к прослеживаемости продуктов;
- усовершенствование государственного контроля, риско-ориентированных подходов и правил биобезопасности в животноводстве;
- улучшение информирования потребителей и регулирование побочных продуктов животного происхождения в соответствии с практиками ЕС.
Замминистра Тарас Высоцкий подчеркнул, что принятие законопроекта позволит устранить системные несоответствия, повысить защиту потребителей и создать понятные правила для бизнеса на аграрных и пищевых рынках.
Минэкономики также отмечает, что документ будет способствовать выполнению Украиной обязательств как государства-кандидата на членство в ЕС и ускорит переговорный процесс вступления.
Добавим, Кабмин разрешил проводить фитосанитарные мероприятия на территориях, где ведутся или велись боевые действия при наличии документа, подтверждающего отсутствие на этих сельхозземлях рисков, связанных с взрывоопасными предметами.