Новости
Дата публикации
Читати українською

Украина приближается к стандартам ЕС: представлен законопроект о санитарных и фитосанитарных мероприятиях

овощи
Документ создаст понятные правила для бизнеса на аграрных и продовольственных рынках / Depositphotos

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины представило в Верховной Раде законопроект, гармонизирующий санитарные и фитосанитарные нормы с требованиями ЕС.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Документ, представленный на заседании Комитета по вопросам аграрной и земельной политики, направлен на приведение национального законодательства в соответствие со стандартами ЕС по безопасности пищевых продуктов, ветеринарной и фитосанитарной политики.

Потребность в подобных изменениях отметила Европейская Комиссия в отчете о прогрессе Украины за 2025 год.

Проект закона предусматривает:

  • гармонизацию терминологии и процедур авторизации пищевых добавок и новых продуктов;
  • обновление регулирования пищевых продуктов, кормов и материалов, контактирующих с едой;
  • внедрение открытого государственного реестра и усиление требований к прослеживаемости продуктов;
  • усовершенствование государственного контроля, риско-ориентированных подходов и правил биобезопасности в животноводстве;
  • улучшение информирования потребителей и регулирование побочных продуктов животного происхождения в соответствии с практиками ЕС.

Замминистра Тарас Высоцкий подчеркнул, что принятие законопроекта позволит устранить системные несоответствия, повысить защиту потребителей и создать понятные правила для бизнеса на аграрных и пищевых рынках.

Минэкономики также отмечает, что документ будет способствовать выполнению Украиной обязательств как государства-кандидата на членство в ЕС и ускорит переговорный процесс вступления.

Добавим, Кабмин разрешил   проводить фитосанитарные мероприятия на территориях,   где ведутся или велись боевые действия при наличии документа, подтверждающего отсутствие на этих сельхозземлях рисков, связанных с взрывоопасными предметами.

Автор:
Татьяна Гойденко