Правительство разрешило при одном условии проводить фитосанитарные проверки сельхозземель, на которых велись боевые действия

Кабинет министров разрешил проводить фитосанитарные мероприятия на территориях, где ведутся или велись боевые действия при наличии документа, подтверждающего отсутствие на этих сельхозземлях рисков, связанных с взрывоопасными предметами. Это же условие распространяется на территории, которые были оккупированные.

Соответствующее постановление №333 "О внесении изменений в п.1 постановления Кабинета министров от 1 апреля 2022 года" опубликовала пресс-служба правительства.

В целом фитосанитарные процедуры не будут осуществляться там, где ведутся боевые действия или на временно оккупированных землях. Уточняем, что перечень оккупированных территорий утверждается Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Новое постановление правительства предусматривает, что если для территории уже определена дата завершения или прекращения боевых действий или временной оккупации, то фитосанитарные процедуры могут осуществляться. При этом необходимо наличие документа, подтверждающего отсутствие на соответствующей территории рисков, связанных со взрывоопасными предметами.

В свою очередь в Минагрополитки отметили, что постановление № 333 позволит "в кратчайшие сроки" после завершения боевых действий или освобождения территории от российской оккупации проводить фитосанитарные процедуры. Для аграриев это означает, что скорее наступит дата, когда можно будет осуществлять с/х работы по всем необходимым процедурам.