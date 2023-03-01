Саженцы яблони и сливы снова разрешили экспортировать из Украины в ЕС

Европейская комиссия приняла регламенты 2022/1309 и 2023/158 по отмене ограничений экспорта посадочного материала яблони, сливы и алычи из Украины в страны Евросоюза. Об этом сообщает Государственная служба Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Отмечается, что возобновление экспорта посадочного материала в страны ЕС, на который был введен временный запрет в соответствии с регламентом 2018/2019 с 14 декабря 2019 года, стало возможным лишь после проведения Европейским органом по безопасности пищевых продуктов (EFSA) анализа фитосанитарного риска по карантинным вредным организмам яблони и сливы.

Как указывают в Госпродпотребслужбе, анализ фитосанитарного риска EFSA осуществляет на основании технического досье, предоставляемого Украиной для подтверждения готовности экспортировать эти растения, и в последние три года украинское ведомство совместно с членами профильной ассоциации вело работу по формированию таких технических досье.

Так, еще в 2019 году оно направило запрос в Еврокомиссию по экспорту посадочного материала яблони и сливы с предоставлением соответствующих технических материалов. Кроме того, на протяжении 2019-2022 годов по запросам EFSA проводилась совместная работа Госпродпотребслужбы и членов профильной ассоциации по доработке технических материалов.

Как подчеркивают в профильном ведомстве, для экспорта посадочного материала яблони, сливы и алычи в ЕС украинским компаниям нужно выполнять специальные фитосанитарные требования, определенные приложением VII к регламенту ЕС 2019/2072, в том числе относительно установления мест производства или производственных участков, свободных от карантинных в ЕС вредных организмов.

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