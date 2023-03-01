Саджанці яблуні та сливи знову дозволили експортувати з України до ЄС

Європейська комісія прийняла регламенти 2022/1309 та 2023/158 щодо скасування обмежень експорту садивного матеріалу яблуні, сливи та аличі з України до країн Євросоюзу. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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Зазначається, що відновлення експорту садивного матеріалу до країн ЄС, на який було введено тимчасову заборону відповідно до регламенту 2018/2019 з 14 грудня 2019 року, було можливе виключно після проведення Європейським органом з безпеки харчових продуктів (EFSA) аналізу фітосанітарного ризику щодо карантинних шкідливих організмів яблуні та сливи.

Як вказують у Держпродспоживслужбі, аналіз фітосанітарного ризику EFSA здійснює на підставі технічного досьє, що надається Україною для підтвердження готовності експортувати ці рослини, і впродовж останніх трьох років українське відомство спільно з членами профільної асоціації вело роботу з формування таких технічних досьє.

Так, ще 2019 році воно надіслало запит до Єврокомісії щодо експорту садивного матеріалу яблуні та сливи з наданням відповідних технічних матеріалів. Крім того, впродовж 2019-2022 років за запитами EFSA проводилась спільна робота Держпродспоживслужби та членів профільної асоціації щодо доопрацювання технічних матеріалів.

Як підкреслюють у профільному відомстві, для експорту садивного матеріалу яблуні, сливи та аличі в ЄС українським компаніям потрібно виконувати спеціальні фітосанітарні вимоги, визначені додатком VII до регламенту ЄС 2019/2072, в тому числі щодо встановлення місць виробництва або виробничих ділянок, вільних від карантинних у ЄС шкідливих організмів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com