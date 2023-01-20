Украина возобновила экспорт свежих яблок в Малайзию и Ближний Восток

Несмотря на войну, украинские производители возобновили экспорт свежего яблока в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, в частности Малайзии. Основная проблема в решении этого вопроса заключалась в заблокированных российскими оккупантами украинских морских портах.

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Об этом сообщили аналитики EastFruit со ссылкой на доступную им информацию.

"Особенно показательно для меня восстановление экспорта в Малайзию, где украинское яблоко получило хорошую репутацию. Ведь эта страна очень далеко от Украины, а логистика существенно удлинилась и подорожала. Однако украинские садоводы доказали, что они продолжают находить решения даже в таких сложных условиях и сохранять присутствие на стратегически важных для Украины рынках сбыта", — рассказал экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Он добавил, что ОАЭ также стали основным импортером, закупив за первые 3 месяца сезона почти 3 тыс тонн украинских свежих яблок. В группу главных импортеров яблока из Украины входят Саудовская Аравия, Катар, Ирак, Кувейт и Оман.

Украинские садоводы перестроили логистические маршруты для возобновления поставок яблок в ряд стран. Это привело к падению доходов изготовителей.

"Однако доходы позволят возмещать затраты на производство для эффективных садоводов, закладывая фундамент для активной экспансии на внешние рынки после победы над российским агрессором", - добавили аналитики.

Напомним, оптовые цены на фрукты в Украине по состоянию на конец 2022 года были в среднем на 98% выше, чем на конец 2021 года. Уже с начала 2023 г. на украинском рынке наблюдается рост отпускных цен на яблоко. Сегодня местные хозяйства готовы вести отгрузку этих фруктов от 9 до 15 грн/кг.

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