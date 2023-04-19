Уряд дозволив за однієї умови проводити фітосанітарні перевірки сільгоспземель, на яких велися бойові дії

Кабінет міністрів дозволив проводити фітосанітарні заходи на територіях, де ведуться або велися бойові дії за наявності документа, що підтверджує відсутність на цих сільгоспземлях ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами. Ця ж умова поширюється на території, що були окуповані.

Відповідну постанову № 333 "Про внесення змін до п.1 постанови Кабінету міністрів від 1 квітня 2022 року" опублікувала пресслужба уряду.

Загалом фітосанітарні процедури не здійснюватимуться там, де ведуться/велися бойові дії або на землях, які є тимчасово окупованими. Уточнюємо, що перелік окупованих територій затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нова постанова уряду передбачає, що якщо ж для території вже визначена дата завершення чи припинення бойових дій або тимчасової окупації, то фітосанітарні процедури можуть здійснюватися. Водночас для цього необхідна наявність документа, що підтверджує відсутність на відповідній території ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами.

В свою чергу в Мінагрополітки зазначили, що постанова № 333 дозволить "в найшвидші терміни" після завершення бойових дій чи звільнення території від російської окупації проводити фітосанітарні процедури. Для аграріїв це означає швидше наближення дати, коли можна буде здійснювати с/г роботи за всіма необхідними процедурами.