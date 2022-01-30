Украина хочет экспортировать яблоки в Индию

Украинские ведомства и представители бизнеса работают над тем, чтобы возобновить в 2022 году экспорт яблок в Индию.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Соответствующий вопрос обсуждался во время встречи главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой с советником по экономическим вопросам посольства Украины в Индии Иваном Коноваловым и представителями бизнеса.

"К работе привлечены не только специалисты МИД, Минэкономики и Госпродслужбы. Мы активно сотрудничаем с представителями бизнеса. Поэтому надеюсь, что пробные партии будут поставлены без проблем, а немного погодя Украина станет весомым поставщиком свежих яблок в Индию", - отметила Магалецкая.

Отметим, в 2018 году Украина и Индия уже договорились о пробных партиях украинских яблок. В 2019 году были произведены поставки.

Однако на часть партий были получены нотификации о несоответствии. О фитосанитарных требованиях в Украине узнали уже после поставки. В результате экспорт был остановлен.

В 2021 году Госпродпотребслужба совместно с посольством Украины в Индии снова договорилась с индийскими чиновниками о пробных экспортных партиях. В настоящее время решаются организационные вопросы.

Отметим, в Госпродпотребслужбе работают над налаживанием экспорта яблок в Израиль, Вьетнам, Китай, Египет, Канаду, Индонезию и Малайзию.

Напомним, Украина стала одним из крупнейших экспортёров яблока в Эфиопию, обогнав Польшу. Яблоко из Украины становится настоящим трендом в регионе Субсахарской Африки. А значит можно ожидать, что удельный вес стран этого региона в поставках яблока из Украины будет продолжать расти.