Україна наближається до стандартів ЄС: презентовано законопроєкт про санітарні та фітосанітарні заходи

овочі
Документ створить зрозумілі правила для бізнесу на аграрних та харчових ринках / Depositphotos

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України презентувало у Верховній Раді законопроєкт, що гармонізує санітарні та фітосанітарні норми з вимогами ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Документ, представлений на засіданні Комітету з питань аграрної та земельної політики, спрямований на приведення національного законодавства у відповідність до стандартів ЄС щодо безпечності харчових продуктів, ветеринарної та фітосанітарної політики.

Потребу в таких змінах відзначила Європейська Комісія у звіті про прогрес України за 2025 рік.

Проєкт закону передбачає:

  • гармонізацію термінології та процедур авторизації харчових добавок і новітніх продуктів;
  • оновлення регулювання харчових продуктів, кормів та матеріалів, що контактують із їжею;
  • впровадження відкритого державного реєстру та посилення вимог до простежуваності продуктів;
  • удосконалення державного контролю, ризико-орієнтованих підходів та правил біобезпеки у тваринництві;
  • покращення інформування споживачів і регулювання побічних продуктів тваринного походження відповідно до практик ЄС.

Заступник міністра Тарас Висоцький наголосив, що ухвалення законопроєкту дозволить усунути системні невідповідності, підвищити захист споживачів і створити зрозумілі правила для бізнесу на аграрних та харчових ринках.

Мінекономіки також зазначає, що документ сприятиме виконанню Україною зобов’язань як держави-кандидата на членство в ЄС та прискорить переговорний процес щодо вступу.

Додамо, Кабмін дозволив проводити фітосанітарні заходи на територіях, де ведуться або велися бойові дії за наявності документа, що підтверджує відсутність на цих сільгоспземлях ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами. 

Автор:
Тетяна Гойденко