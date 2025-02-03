Україна офіційно приєдналася до міжнародної системи ePhyto: як це вплине на експорт

Україна зробила важливий крок у цифровізації міжнародної торгівлі, офіційно приєднавшись до міжнародної системи ePhyto. Це дозволяє обмінюватися електронними фітосанітарними сертифікатами з 124 країнами світу, включаючи США, Канаду, ЄС та країни Океанії.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук наголосив, що приєднання України до ePhyto спростить експортні процедури, зробить систему сертифікації більш прозорою та відкриє нові можливості для українських виробників.

Впровадження ePhyto має низку переваг для українських експортерів:

Унеможливлення підробки сертифікатів – електронна система робить документи захищеними від фальсифікацій;

Спрощення торговельних процедур – документи передаються швидше та без паперової тяганини;

Підвищення прозорості – країни-учасниці отримують миттєвий доступ до сертифікатів у єдиній системі;

Розширення експортних можливостей – українські агровиробники можуть простіше виходити на міжнародні ринки;

Попередження несанкціонованого імпорту – контроль за продукцією стає ефективнішим.

Як працює система

Україна стала 124-ю країною, яка запровадила цю систему, приєднавшись до передових держав, що підтримують цифровізацію торгівлі.

Згідно з повідомленням, в Україні обмін електронними фітосанітарними сертифікатами здійснюється через Phytosanitary Inspection System (PHIS), яка інтегрована з рішенням ePhyto. Ця система була розроблена за підтримки міжнародних партнерів, зокрема GIZ, EU4SaferFood та ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН).

Кожен виданий фітосанітарний сертифікат, сертифікат на реекспорт та карантинний сертифікат матиме QR-код, що дозволить миттєво перевірити його справжність.

ePhyto (Electronic Phytosanitary Certificate System) – це глобальна електронна платформа, що дозволяє країнам обмінюватися фітосанітарними сертифікатами в цифровому вигляді. Її розроблено під егідою Міжнародної конвенції із захисту рослин (IPPC), яка є частиною ФАО.

Зауважимо, що фітосанітарні сертифікати – це офіційні документи, які підтверджують, що рослинна продукція відповідає міжнародним фітосанітарним вимогам та є вільною від шкідників і хвороб. Вони видаються на експорт, імпорт та реекспорт сільськогосподарської продукції.

Додамо, Кабмін дозволив проводити фітосанітарні заходи на територіях, де ведуться або велися бойові дії за наявності документа, що підтверджує відсутність на цих сільгоспземлях ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами.