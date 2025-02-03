Украина официально присоединилась к международной системе ePhyto: как это повлияет на экспорт

Украина сделала важный шаг в цифровизации международной торговли, официально присоединившись к международной системе ePhyto. Это позволяет обмениваться электронными фитосанитарными сертификатами со 124 странами мира, включая США, Канаду, ЕС и Океанию.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук подчеркнул, что присоединение Украины к ePhyto упростит экспортные процедуры, сделает систему сертификации более прозрачной и откроет новые возможности для украинских производителей.

Внедрение ePhyto имеет ряд преимуществ для украинских экспортеров:

Предотвращение подделки сертификатов – электронная система делает документы защищенными от фальсификаций;

Упрощение торговых процедур – документы передаются быстрее и без бумажных проволочек;

Повышение прозрачности – страны-участницы получают мгновенный доступ к сертификатам в единой системе;

Расширение экспортных возможностей – украинские агропроизводители могут проще выходить на международные рынки;

Предупреждение несанкционированного импорта – контроль за продукцией становится более эффективным.

Как работает система

Украина стала 124 страной, которая ввела эту систему, присоединившись к передовым государствам, поддерживающим цифровизацию торговли.

Согласно сообщению, в Украине обмен электронными фитосанитарными сертификатами осуществляется через Phytosanitary Inspection System (PHIS), интегрированную с решением ePhyto. Эта система была разработана при поддержке международных партнеров, включая GIZ, EU4SaferFood и ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Каждый выданный фитосанитарный сертификат, сертификат на реэкспорт и карантинный сертификат будет иметь QR-код, что позволит мгновенно проверить его подлинность.

ePhyto (Electronic Phytosanitary Certificate System) – это глобальная электронная платформа, позволяющая странам обмениваться фитосанитарными сертификатами в цифровом виде. Она разработана под эгидой Международной конвенции по защите растений (IPPC), которая является частью ФАО.

Заметим, что фитосанитарные сертификаты – это официальные документы, подтверждающие, что растительная продукция отвечает международным фитосанитарным требованиям и свободна от вредителей и болезней. Они выдаются на экспорт, импорт и реэкспорт сельскохозяйственной продукции.

Добавим, Кабмин разрешил проводить фитосанитарные мероприятия на территориях, где ведутся или велись боевые действия при наличии документа, подтверждающего отсутствие на этих сельхозземлях рисков, связанных с взрывоопасными предметами.