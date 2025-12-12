Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

--0,01

EUR

49,52

+0,30

Наличный курс:

USD

42,36

42,28

EUR

49,80

49,61

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Внедрение экостандартов ЕС обойдется украинскому агросектору в 2,5 млрд евро в год — ВАР

поле, комбайн, сбор урожая
Имплементация экостандартов ЕС обойдется украинскому агросектору в миллиарды евро / Freepik

Украинский агросектор стоит перед необходимостью имплементации экологических норм Европейского Союза, которые могут стоить отрасли до 2,5 млрд. евро ежегодно. Но эти требования открывают стратегические возможности для интеграции и усиления роли Украины в глобальной продовольственной безопасности.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава Всеукраинского аграрного совета (УАР) Андрей Дикун во время выступления на конференции "Ведение агробизнеса в Украине".

"Проведенные расчеты свидетельствуют, что внедрение европейских экостандартов обойдется украинскому агросектору примерно в 2,5 млрд евро в год, что составляет 70-150 евро дополнительных расходов на гектар. Эти стандарты мы должны принять в законодательство. И при этом никто даже речи не ведет о том, чтобы дать Украине дотации", - отметил он.

Риски экологических норм

По словам главы ВАР, ситуация усложняется тем, что экологические нормы сейчас находятся под давлением и в самой Европе. Европейские фермеры также испытывают растущее давление из-за "зеленого курса", и их требования к окружающей среде постоянно пересматриваются.

Дикарь отмечает, что "не факт, что эти нормы останутся в самом ЕС". Поэтому Украина должна профессионально отрабатывать вопросы имплементации с учетом возможных изменений в европейском законодательстве.

Несмотря на высокую цену, объединение украинского и европейского агросектора имеет колоссальный стратегический потенциал. После вступления Украина и Европа будут вместе крупнейшим производителем продовольствия в мире.

Глава ВАР подчеркнул, что Украина уникальна: "Мы единственная страна, которая вступит в ЕС с сельским хозяйством лучше, чем в любой стране Евросоюза". Цель состоит в том, чтобы интегрироваться не с "просящей рукой", а как равный партнер, усиливая глобальную продовольственную безопасность.

Ранее сообщалось, что вступление Украины в Европейский Союз будет означать более жесткие требования к аграрной продукции, а поспешная имплементация европейских норм в законодательство может привести к закрытию значительной части малого и среднего агробизнеса.

Автор:
Татьяна Ковальчук