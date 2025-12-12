Внедрение экостандартов ЕС обойдется украинскому агросектору в 2,5 млрд евро в год — ВАР

Украинский агросектор стоит перед необходимостью имплементации экологических норм Европейского Союза, которые могут стоить отрасли до 2,5 млрд. евро ежегодно. Но эти требования открывают стратегические возможности для интеграции и усиления роли Украины в глобальной продовольственной безопасности.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава Всеукраинского аграрного совета (УАР) Андрей Дикун во время выступления на конференции "Ведение агробизнеса в Украине".

"Проведенные расчеты свидетельствуют, что внедрение европейских экостандартов обойдется украинскому агросектору примерно в 2,5 млрд евро в год, что составляет 70-150 евро дополнительных расходов на гектар. Эти стандарты мы должны принять в законодательство. И при этом никто даже речи не ведет о том, чтобы дать Украине дотации", - отметил он.

Риски экологических норм

По словам главы ВАР, ситуация усложняется тем, что экологические нормы сейчас находятся под давлением и в самой Европе. Европейские фермеры также испытывают растущее давление из-за "зеленого курса", и их требования к окружающей среде постоянно пересматриваются.

Дикарь отмечает, что "не факт, что эти нормы останутся в самом ЕС". Поэтому Украина должна профессионально отрабатывать вопросы имплементации с учетом возможных изменений в европейском законодательстве.

Несмотря на высокую цену, объединение украинского и европейского агросектора имеет колоссальный стратегический потенциал. После вступления Украина и Европа будут вместе крупнейшим производителем продовольствия в мире.

Глава ВАР подчеркнул, что Украина уникальна: "Мы единственная страна, которая вступит в ЕС с сельским хозяйством лучше, чем в любой стране Евросоюза". Цель состоит в том, чтобы интегрироваться не с "просящей рукой", а как равный партнер, усиливая глобальную продовольственную безопасность.

Ранее сообщалось, что вступление Украины в Европейский Союз будет означать более жесткие требования к аграрной продукции, а поспешная имплементация европейских норм в законодательство может привести к закрытию значительной части малого и среднего агробизнеса.