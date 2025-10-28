Для финансирования агробизнеса в Украине создан фонд в размере 150 млн евро

Украинская инвестиционная компания Diligent Capital Partners (DCP) вместе с нидерландской консалтинговой фирмой 2ndAries объявили о запуске фонда Food4Impact (F4i) в размере 150 млн. евро для финансирования агробизнеса в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба DCP.

Отмечается, что сельское хозяйство остается основой экономики Украины, обеспечивая более 10% ВВП страны и 55% всего экспорта.

Во время войны многие украинские агропредприятия, фермеры, перерабатывающие и логистические компании столкнулись с нехваткой финансирования. Поэтому для решения этой проблемы было решено создать фонд Food4Impact и направлять средства на поддержку сельского хозяйства страны.

При поддержке гарантии в размере 75 миллионов евро от Инвестиционной программы для Украины (UIF) от Европейской комиссии фонд будет предоставлять агропредприятиям финансирование для роста производства, создания рабочих мест и восстановления экспортных мощностей.

Средства получат украинские компании в сфере пищевой промышленности и сельского хозяйства, экспортирующие свою продукцию на рынки Ближнего Востока, Северной Африки и Азии.

По словам Дэна Паско, соуправляющего партнера DCP, главным приоритетом является быстрое распределение средств: фермеры и агропредприниматели не могут ждать еще один год, им сейчас нужны средства для посева, переработки и экспорта.

"Благодаря 75 млн евро гарантий от EU Ukraine Investment Framework мы с партнерами объявляем о закрытии фонда в размере 150 млн евро. Деньги собраны, осталось завершить формальные процедуры для начала инвестирования в украинские компании в начале 2026 года", – пояснил он.

Финансирование будет предоставляться украинским компаниям в виде ссуды для поддержки и масштабирования производства.

Фонд будет работать через нидерландскую компанию Cardano Development, являющуюся "инкубатором инновационных финансовых предприятий".

Diligent Capital Partners (DCP) – фонд прямых инвестиций с фокусом на экспортно ориентированные компании, агробизнес, а также компании из сектора потребительских товаров и услуг.