Производство агропродукции в Украине упало на 14% за 9 месяцев 2025 года

Объем производства агропродукции в Украине упал на 14%

За первые девять месяцев 2025 года объем производства сельскохозяйственной продукции сократился на 14,0% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Госстата.

Согласно предоставленным данным, общий Индекс сельскохозяйственной продукции в Украине составил 86,0% от показателя января-сентября 2024 года.

Спад производства наблюдается в обеих отраслях: растениеводство сократилось на 6,4%, а животноводство – на 4,4%.

Следует отметить, что в ряде регионов предприятия продемонстрировали значительный рост производства продукции животноводства. Наибольшее падение объемов сельскохозяйственного производства зафиксировано в южных и восточных областях, наиболее пострадавших от боевых действий.

Напомним, в январе-августе 2025 г. в Украине зафиксировано снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Автор:
Татьяна Бессараб