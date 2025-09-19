Запланована подія 2

В январе-августе производство сельскохозяйственной продукции в Украине снизилось на 8,4%

Производство с/х продукции в Украине снизилось

В январе-августе 2025 г. в Украине зафиксировано снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Госстата.

Наибольшее сокращение произошло в растениеводстве – на 9,7%. В животноводстве спад был менее значительным и составил 4,9%.

По категориям хозяйств индекс производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях составил 91,6% уровня предыдущего года. В частности, индекс продукции растениеводства составил 90,3%, а продукции животноводства – 95,1%.

Экспорт агропродовольственной продукции из Украины в январе-июне 2025 года составил 11,3 млрд долларов, что на 9% меньше прошлогодних показателей за аналогичный период. Ключевыми товарами стали зерновые и масличные культуры.

Автор:
Татьяна Гойденко