За полгода Украина сократила экспорт продукции АПК на 9%: основные страны-покупатели

Экспорт агропродовольственной продукции из Украины в январе-июне 2025 года составил 11,3 млрд долларов, что на 9% меньше прошлогодних показателей за аналогичный период. Ключевыми товарами стали зерновые и масличные культуры.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

"Экспорт аграрной продукции играет чрезвычайно важную роль во время военного положения, поскольку он обеспечивает экономическую стабильность страны, поддерживает национальную устойчивость и помогает избежать глобальных продовольственных кризисов", - отметили в Комитете.

По аналитическим данным ученых ННЦ "Институт аграрной экономики" доля экспорта агропродукции в общем экспорте Украины за 6 месяцев 2025 года составляет около 57%. Основными рынками сбыта отечественной агропродукции остаются три региона – страны Европейского Союза, Азии и Африки. Их суммарная доля составила 92% от стоимости украинского экспорта агропродукции.

Рейтинг стран-импортеров украинской агропродукции со значительным отрывом возглавила Турция. В эту страну было продано товаров на сумму 1,45 млрд долларов, что составляет около 13% в географической структуре агроэкспорта.

Испания в этом году переместилась на второе место в рейтинге. Ее доля составила 8%. Последней страной в топ-10 стран - крупнейших импортеров украинской агропродукции Алжир с объемом экспорта в 289 млн долларов.

Лидерами в структуре агроэкспорта по-прежнему выступают зерновые культуры, растительные масла и жиры, масличные культуры, остатки и отходы пищевой промышленности, мясо и субпродукты.

Ранее сообщалось, что, несмотря на войну, большинство украинских экспортеров продолжают продажи за границу, однако темпы восстановления объемов экспорта остаются низкими . Больше всего товаров экспортируют в страны ЕС — 85,5%.