За пів року Україна скоротила експорт продукції АПК на 9%: основні країни-покупці

Експорт агропродовольчої продукції з України у січні-червні 2025 року склав 11,3 млрд доларів, що на 9% менше минулорічних показників за аналогічний період. Ключовими товарами стали зернові та олійні культури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Комітету з питань аграрної та земельної політики.

"Експорт аграрної продукції відіграє надзвичайно важливу роль під час воєнного стану, оскільки він забезпечує економічну стабільність країни, підтримує національну стійкість та допомагає уникнути глобальних продовольчих криз", — зазначили у Комітеті.

За аналітичними даними науковців ННЦ "Інститут аграрної економіки", частка експорту агропродукції в загальному експорті України за 6 місяців 2025 року складає близько 57%. Основними ринками збуту вітчизняної агропродукції залишаються три регіони - країни Європейського Союзу, Азії та Африки. Їхня сумарна частка склала 92% вартості українського експорту агропродукції.

Рейтинг країн-імпортерів української агропродукції зі значним відривом очолила Туреччина. До цієї країни було продано товарів на суму 1,45 млрд доларів, що складає близько 13% у географічній структурі агроекспорту.

Іспанія цьогоріч перемістилася на другу сходинку у рейтингу. Її частка склала 8%. Останньою країною у топ-10 країн – найбільших імпортерів української агропродукції є Алжир з обсягом експорту у 289 млн доларів.

Лідерами в структурі агроекспорту, як і раніше, виступають зернові культури, олії та жири, олійні культури, залишки й відходи харчової промисловості, м’ясо та субпродукти.

Раніше повідомлялося, що попри війну, більшість українських експортерів продовжують продажі за кордон, однак темпи відновлення обсягів експорту залишаються низькими. Найбільше товарів експортують до кран ЄС — 85,5%.