У січні–серпні виробництво сільськогосподарської продукції в Україні знизилося на 8,4%

Виробництво с/г продукції в Україні знизилося / Depositphotos

У січні–серпні 2025 року в Україні зафіксовано зниження обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на 8,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Держстату.

Найбільше скорочення відбулося у рослинництві — на 9,7%. У тваринництві спад був менш значним і становив 4,9%.

За категоріями господарств індекс виробництва сільськогосподарської продукції у всіх категоріях склав 91,6% від рівня попереднього року. Зокрема, індекс продукції рослинництва становив 90,3%, а продукції тваринництва — 95,1%.

Додамо, експорт агропродовольчої продукції з України у січні-червні 2025 року склав 11,3 млрд доларів, що на 9% менше минулорічних показників за аналогічний період. Ключовими товарами стали зернові та олійні культури.

Автор:
Тетяна Гойденко