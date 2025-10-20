Запланована подія 2

Новини
Виробництво агропродукції в Україні впало на 14% за 9 місяців 2025 року

Обсяг виробництва агропродукції в Україні впав на 14% / Depositphotos

За перші дев'ять місяців 2025 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції скоротився на 14,0% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Держстату. 

Згідно з наданими даними, загальний Індекс сільськогосподарської продукції в Україні склав 86,0% від показника січня–вересня 2024 року.  

Спад виробництва спостерігається в обох галузях: рослинництво скоротилося на 6,4%, а тваринництво — на 4,4%.  

Варто зазначити, що у низці регіонів підприємства продемонстрували значне зростання виробництва продукції тваринництва. Найбільше падіння обсягів сільськогосподарського виробництва зафіксовано у південних та східних областях, що найбільше постраждали від бойових дій.

Нагадаємо, у січні–серпні 2025 року в Україні зафіксовано зниження обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на 8,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Автор:
Тетяна Бесараб