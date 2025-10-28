Для фінансування агробізнесу в Україні створено фонд у розмірі 150 млн євро

Українська інвестиційна компанія Diligent Capital Partners (DCP) разом з нідерландською консалтинговою фірмою 2ndAries оголосили про запуск фонду Food4Impact (F4i) у розмірі 150 млн євро для фінансування агробізнесу в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба DCP.

Зазначається, що наразі сільське господарство залишається основою економіки України, забезпечуючи понад 10% ВВП країни та 55% усього експорту.

Під час війни багато українських агропідприємств, фермерів, переробних та логістичних компаній зіткнулися з браком фінансування. Тому для подолання цієї проблеми було вирішено створити фонд Food4Impact і спрямовувати кошти на підтримку сільського господарства країни.

За підтримки гарантії у розмірі 75 мільйонів євро від Інвестиційної програми для України (UIF) від Європейської комісії, фонд надаватиме агропідприємствам фінансування для зростання виробництва, створення робочих місць та відновлення експортних потужностей.

Кошти отримають українські компанії у сфері харчової промисловості та сільського господарства, які експортують свою продукцію на ринки Близького Сходу, Північної Африки та Азії.

За словами Дена Паско, співкеруючого партнера DCP, головним пріоритетом є швидке розподілення коштів: фермери та агропідприємці не можуть чекати ще один рік, їм зараз потрібні кошти для посіву, переробки та експорту.

"Завдяки 75 млн євро гарантій від EU Ukraine Investment Framework ми з партнерами оголошуємо про закриття фонду розміром 150 млн євро. Гроші зібрані, лишилося завершити формальні процедури для початку інвестування в українські компанії на початку 2026 року", – пояснив він.

Фінансування надаватиметься українським компаніям у вигляді позики для підтримки та масштабування виробництва.

Фонд працюватиме через нідерландську компанію Cardano Development, яка є "інкубатором інноваційних фінансових підприємств".

Diligent Capital Partners (DCP) – фонд прямих інвестицій з фокусом на експортно-орієнтовані компанії, агробізнес, а також компанії з сектору споживчих товарів та послуг.