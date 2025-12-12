Впровадження екостандартів ЄС коштуватиме українському агросектору 2,5 млрд євро на рік — ВАР

Український агросектор стоїть перед необхідністю імплементації екологічних норм Європейського Союзу, які можуть коштувати галузі до 2,5 млрд євро щороку. Але ці вимоги, відкривають стратегічні можливості для інтеграції та посилення ролі України в глобальній продовольчій безпеці.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Андрій Дикун під час виступу на конференції "Ведення агробізнесу в Україні".

"Проведені розрахунки свідчать, що впровадження європейських екостандартів обійдеться українському агросектору приблизно у 2,5 млрд євро на рік, що становить 70–150 євро додаткових витрат на гектар. Ці стандарти ми маємо прийняти в законодавство. І при цьому ніхто навіть мови не веде про те, щоб дати Україні дотації", — зазначив він.

Ризики екологічних норм

За словами голови ВАР, ситуація ускладнюється тим, що екологічні норми наразі перебувають під тиском і в самій Європі. Європейські фермери також відчувають зростаючий тиск через "зелений курс", і їхні вимоги до навколишнього середовища постійно переглядаються.

Дикун зауважує, що "не факт, що ці норми залишаться в самому ЄС". Тому Україна має професійно відпрацьовувати питання імплементації, враховуючи можливі зміни у європейському законодавстві.

Незважаючи на високу ціну, об’єднання українського та європейського агросекторів має колосальний стратегічний потенціал. Після вступу Україна та Європа разом будуть найбільшим виробником продовольства у світі.

Голова ВАР підкреслив, що Україна є унікальною: "Ми єдина країна, яка вступить до ЄС із сільським господарством кращим, ніж у будь-якій країні Євросоюзу". Мета полягає в тому, щоб інтегруватися не з "просящою рукою", а як рівний партнер, посилюючи глобальну продовольчу безпеку.

Раніше повідомлялося, що вступ України до Європейського Союзу означатиме жорсткіші вимоги до аграрної продукції, а поспішна імплементація європейських норм у законодавство може призвести до закриття значної частини малого та середнього агробізнесу.