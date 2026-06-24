В Украине готовят запуск "єЧерги" для легковых автомобилей на границе

В Украине завершают подготовку к запуску электронной системы "єЧерга" для легковых автомобилей. Пилотный запуск планируется провести летом на двух пунктах пропуска на государственной границе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, информирует "Интерфакс-Украина".

Электронная система очереди на границе

По его словам, в настоящее время продолжается завершающий этап технической подготовки, а дата старта сервиса будет объявлена в ближайшее время. Он подтвердил, что запуск состоится летом.

Кулеба отметил, что проект реализуется при поддержке международных партнеров, в частности, Европейского Союза и Великобритании.

После тестового запуска и анализа результатов предусмотрено поэтапное расширение системы на другие пункты пропуска. В то же время, дальнейший перечень локаций будет зависеть от технической готовности инфраструктуры, интенсивности транспортного потока и результатов пилота.

Целью введения является обеспечение доступности электронной очереди на всех ключевых международных автомобильных переходах Украины.

Напомним, автобусы большой емкости временно смогут пересекать пункт пропуска "Дьяковцы - Раковец" на границе с Румынией. Соответствующую договоренность достигли Министерство развития общин и территорий Украины и Министерство транспорта и инфраструктуры Румынии.