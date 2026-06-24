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В Україні готують запуск "єЧерги" для легкових автомобілів на кордоні

кордон
Електронна черга замість очікування / Урядовий портал

В Україні завершують підготовку до запуску електронної системи “єЧерга” для легкових автомобілів. Пілотний запуск планують провести влітку на двох пунктах пропуску на державному кордоні.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує "Інтерфакс-Україна".

Електронна система черги на кордоні

За його словами, наразі триває завершальний етап технічної підготовки, а дату старту сервісу буде оголошено найближчим часом. Він підтвердив, що запуск відбудеться влітку.

Кулеба зазначив, що проєкт реалізується за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Європейського Союзу та Великої Британії.

Після тестового запуску та аналізу його результатів передбачено поетапне розширення системи на інші пункти пропуску. Водночас подальший перелік локацій залежатиме від технічної готовності інфраструктури, інтенсивності транспортного потоку та результатів пілоту.

Метою впровадження є забезпечення доступності електронної черги на всіх ключових міжнародних автомобільних переходах України.

Нагадаємо, автобуси великої місткості тимчасово зможуть перетинати пункт пропуску “Дяківці – Раковець” на кордоні з Румунією. Відповідної домовленості досягли Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство транспорту і інфраструктури Румунії.

Автор:
Ольга Опенько