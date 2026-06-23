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Украина и Румыния упростили пересечение границы для больших автобусов

автобус, сидение
Все внутренние автобусные рейсы должны находиться в реестре перевозок. / Pixabay

Автобусы большой емкости временно смогут пересекать пункт пропуска "Дьяковцы — Раковец" на границе с Румынией. Соответствующую договоренность достигли Министерство развития общин и территорий Украины и Министерство транспорта и инфраструктуры Румынии.

Как пишет Delo.ua, по этому сообщает прессслужба Министерства развития общин и территорий.

Новый режим пересечения границы

Решение будет действовать до конца лета – в период повышенного пассажиропотока. Оно направлено на ускорение пересечения границы и уменьшение нагрузки на другие пункты пропуска.

Договоренности стали результатом переговоров заместителя министра развития общин и территорий Сергея Деркача и государственного секретаря Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии Ионеля Скриштиану.

По словам Сергея Деркача, новый режим позволяет пассажирам быстрее пересекать границу и повышает пропускную способность пункта пропуска. В то же время он отметил, что решение временное, однако стороны продолжают работу над тем, чтобы сделать возможность движения больших автобусов через "Дяковцы" постоянной.

Для выезда из Украины перевозчики должны предварительно регистрироваться в системе "Евчера".

Напомним, недавно Минразвития приступило к разработке нового функционала системы "єЧерга", который предусматривает расширение сервиса на легковые автомобили и обновление механизмов для грузового и пассажирского транспорта.

Автор:
Ольга Опенько