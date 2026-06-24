Ціни на овочі в Україні — актуальна вартість на 24 червня

Станом на 24 червня 2026 року в Україні ціни на огірки пішли вниз. Серед овочів борщового набору подорожчала морква, а молода капуста здешевшала. Водночас ціни на картоплю і цибулю не змінилися.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 24 червня наступна:

Овочі Ціна Зміна Картопля 1 3 -1 7 грн + 0 % Картопля молода 14-45 грн + 0 % Цибуля 16-18 грн + 0 % Морква 30 -35 грн + 13,79 % Капуста молода 2 0 -23 грн -4,35 % Помідори 63 - 85 грн + 0 % Огірки 20 -25 грн -8 %

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевш а молода картопля Сільпо широкий асортимент овочів Novus найдешевша капуста молода

Які овочі подешевшали найбільше

Ціни на стару картоплю, як і минулого тижня, перебувають у межах 13-17 грн/кг, а вартість картоплі нового врожаю — на рівні 14-45 грн/кг. Загалом вартість картоплі на українському ринку зараз на 10% нижча, ніж в аналогічний період минулого року.

Водночас на 15% зросли ціни на буряки (20-25 грн/кг) та на 13,39% на торішню моркву до 30-35 грн/кг. Вартість ранньої білокачанної капусти впала до 20-23 грн/кг. Масове збирання капусти середніх та середньопізніх сортів іще не розпочалося. Поточна вартість капусти врожаю 2026 року є в середньому на 20% вищою, ніж в аналогічний період кінця червня минулого року.

Також подешевшали помідори. Ближче до минулих вихідних великі тепличні комбінати відвантажували томати за ціною 70–110 грн/кг, що на 13% дешевше, ніж тижнем раніше. Станом на зараз їх вартість коливається в межах 63-85 грн/кг.



Крім того різко впали відпускні ціни на тепличні огірки. Основна причина — збільшення пропозиції продукції з літніх теплиць, насамперед із південних та західних областей. Минулого тижня овоч продавали по 30–55 грн/кг, а зараз його ціна впала до 20-25 грн/кг.

Знизилася вартість кабачків, баклажанів, спаржі та перцю "Білозірка". Ціна на цвітну капусту залишилась без змін (75-80 грн/кг), а пекінська капуста подешевшала на 3,64% до 50-55 грн/кг. Вартість кропу та петрушки не змінилися, а ціни на зелену цибулю впали на 18,75%.

Прогноз цін

Влітку ціни на овочі борщового набору в Україні очікуються близькими до минулорічних. Однак наприкінці сезону овочі можуть подешевшати не так суттєво, як торік, тож середні ціни залишаться на 5-15% вищими.

Традиційно влітку ціни на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю падають завдяки новому врожаю з відкритого ґрунту переважно у червні-липні.

Проте цього року весняні заморозки відтермінували надходження ранньої продукції, а висока собівартість виробництва утримуватиме ціни.

На початок літа зменшуються якісні запаси у сховищах. Оскільки перехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча рання продукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору.