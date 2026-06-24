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Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 24 июня
По состоянию на 24 июня 2026 года в Украине цены на огурцы пошли вниз. Среди овощей борщового набора подорожала морковь, а молодая капуста подешевела. В то же время, цены на картофель и лук не изменились.
Цены на овощи
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 24 июня:
|Овощи
|Цена
|Смена
|Картофель
|13-17 грн
|+0 %
|Картофель молодой
|14-45 грн
|+0 %
|Лук
|16-18 грн
|+0 %
|Морковь
|30-35 грн
|+13,79 %
|Капуста молодая
|20-23 грн
|-4,35 %
|Помидоры
|63–85 грн
|+0 %
|Огурцы
|20-25 грн
|-8 %
По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самый дешевый молодой картофель
|Сильпо
|широкий ассортимент овощей
|Novus
|самая дешевая капуста молодая
Какие овощи подешевели больше всего
Цены на старый картофель, как и на прошлой неделе, находятся в пределах 13-17 грн/кг, а стоимость картофеля нового урожая - на уровне 14-45 грн/кг. В целом стоимость картофеля на украинском рынке сейчас на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
В то же время, на 15% выросли цены на свеклу (20-25 грн/кг) и на 13,39% на прошлогоднюю морковь до 30-35 грн/кг. Стоимость ранней белокочанной капусты упала до 20-23 грн/кг. Массовый сбор капусты средних и среднепоздних сортов еще не начался. Текущая стоимость капусты урожая 2026 года в среднем на 20% выше, чем в аналогичный период конца июня прошлого года.
Также подешевели помидоры. Ближе к минувшим выходным большие тепличные комбинаты отгружали помидоры по цене 70–110 грн/кг, что на 13% дешевле, чем неделей ранее. На сегодня их стоимость колеблется в пределах 63-85 грн/кг.
Кроме того, резко упали отпускные цены на тепличные огурцы. Основная причина – увеличение предложения продукции из летних теплиц, прежде всего из южных и западных областей. На прошлой неделе овощ продавали по 30–55 грн/кг, а сейчас его цена упала до 20–25 грн/кг.
Снизилась стоимость кабачков, баклажанов, спаржи и перца "Белозвезда". Цена на цветную капусту осталась без изменений (75-80 грн/кг), а пекинская капуста подешевела на 3,64% до 50-55 грн/кг. Стоимость укропа и петрушки не изменилась, а цены на зеленый лук упали на 18,75%.
Прогноз цен
Летом цены на овощи борщового набора в Украине ожидаются близкими к прошлогодним. Однако в конце сезона овощи могут подешеветь не столь существенно, как в прошлом году, поэтому средние цены останутся на 5-15% выше.
Традиционно летом цены на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук падают благодаря новому урожаю из открытого грунта преимущественно в июне-июле.
Тем не менее, в этом году весенние заморозки отсрочили поступление ранней продукции, а высокая себестоимость производства будет удерживать цены.
К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влечет средние цены вверх.