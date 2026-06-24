Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 24 июня

По состоянию на 24 июня 2026 года в Украине цены на огурцы пошли вниз. Среди овощей борщового набора подорожала морковь, а молодая капуста подешевела. В то же время, цены на картофель и лук не изменились.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 24 июня:

Овощи Цена Смена Картофель 1 3 -1 7 грн + 0 % Картофель молодой 14-45 грн + 0 % Лук 16-18 грн + 0 % Морковь 30 -35 грн + 13,79 % Капуста молодая 2 0 -23 грн -4,35 % Помидоры 63 – 85 грн + 0 % Огурцы 20 -25 грн -8 %

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самый дешевый молодой картофель Сильпо широкий ассортимент овощей Novus самая дешевая капуста молодая

Какие овощи подешевели больше всего

Цены на старый картофель, как и на прошлой неделе, находятся в пределах 13-17 грн/кг, а стоимость картофеля нового урожая - на уровне 14-45 грн/кг. В целом стоимость картофеля на украинском рынке сейчас на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время, на 15% выросли цены на свеклу (20-25 грн/кг) и на 13,39% на прошлогоднюю морковь до 30-35 грн/кг. Стоимость ранней белокочанной капусты упала до 20-23 грн/кг. Массовый сбор капусты средних и среднепоздних сортов еще не начался. Текущая стоимость капусты урожая 2026 года в среднем на 20% выше, чем в аналогичный период конца июня прошлого года.

Также подешевели помидоры. Ближе к минувшим выходным большие тепличные комбинаты отгружали помидоры по цене 70–110 грн/кг, что на 13% дешевле, чем неделей ранее. На сегодня их стоимость колеблется в пределах 63-85 грн/кг.



Кроме того, резко упали отпускные цены на тепличные огурцы. Основная причина – увеличение предложения продукции из летних теплиц, прежде всего из южных и западных областей. На прошлой неделе овощ продавали по 30–55 грн/кг, а сейчас его цена упала до 20–25 грн/кг.

Снизилась стоимость кабачков, баклажанов, спаржи и перца "Белозвезда". Цена на цветную капусту осталась без изменений (75-80 грн/кг), а пекинская капуста подешевела на 3,64% до 50-55 грн/кг. Стоимость укропа и петрушки не изменилась, а цены на зеленый лук упали на 18,75%.

Прогноз цен

Летом цены на овощи борщового набора в Украине ожидаются близкими к прошлогодним. Однако в конце сезона овощи могут подешеветь не столь существенно, как в прошлом году, поэтому средние цены останутся на 5-15% выше.

Традиционно летом цены на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук падают благодаря новому урожаю из открытого грунта преимущественно в июне-июле.

Тем не менее, в этом году весенние заморозки отсрочили поступление ранней продукции, а высокая себестоимость производства будет удерживать цены.

К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влечет средние цены вверх.