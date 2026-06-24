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Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 24 июня

овощи
Цены на овощи "борщового набора" существенно не изменились/Фото: Рынок "Столичный"

По состоянию на 24 июня 2026 года в Украине цены на огурцы пошли вниз. Среди овощей борщового набора подорожала морковь, а молодая капуста подешевела. В то же время, цены на картофель и лук не изменились.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 24 июня:

Овощи Цена Смена
Картофель 13-17 грн +0 %
Картофель молодой 14-45 грн +0 %
Лук 16-18 грн +0 %
Морковь 30-35 грн +13,79 %
Капуста молодая 20-23 грн -4,35 %
Помидоры 6385 грн +0 %
Огурцы 20-25 грн -8 %

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности
АТБ самый дешевый молодой картофель
Сильпо широкий ассортимент овощей
Novus самая дешевая капуста молодая

Какие овощи подешевели больше всего

Цены на старый картофель, как и на прошлой неделе, находятся в пределах 13-17 грн/кг, а стоимость картофеля нового урожая - на уровне 14-45 грн/кг. В целом стоимость картофеля на украинском рынке сейчас на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время, на 15% выросли цены на свеклу (20-25 грн/кг) и на 13,39% на прошлогоднюю морковь до 30-35 грн/кг. Стоимость ранней белокочанной капусты упала до 20-23 грн/кг. Массовый сбор капусты средних и среднепоздних сортов еще не начался. Текущая стоимость капусты урожая 2026 года в среднем на 20% выше, чем в аналогичный период конца июня прошлого года.

Также подешевели помидоры. Ближе к минувшим выходным большие тепличные комбинаты отгружали помидоры по цене 70–110 грн/кг, что на 13% дешевле, чем неделей ранее. На сегодня их стоимость колеблется в пределах 63-85 грн/кг.

Кроме того, резко упали отпускные цены на тепличные огурцы. Основная причина – увеличение предложения продукции из летних теплиц, прежде всего из южных и западных областей. На прошлой неделе овощ продавали по 30–55 грн/кг, а сейчас его цена упала до 20–25 грн/кг.

Снизилась стоимость кабачков, баклажанов, спаржи и перца "Белозвезда". Цена на цветную капусту осталась без изменений (75-80 грн/кг), а пекинская капуста подешевела на 3,64% до 50-55 грн/кг. Стоимость укропа и петрушки не изменилась, а цены на зеленый лук упали на 18,75%.

Прогноз цен

Летом цены на овощи борщового набора в Украине ожидаются близкими к прошлогодним. Однако в конце сезона овощи могут подешеветь не столь существенно, как в прошлом году, поэтому средние цены останутся на 5-15% выше.

Традиционно летом цены на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук падают благодаря новому урожаю из открытого грунта преимущественно в июне-июле.

Тем не менее, в этом году весенние заморозки отсрочили поступление ранней продукции, а высокая себестоимость производства будет удерживать цены.

К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влечет средние цены вверх.

Автор:
Татьяна Ковальчук