В Украине подешевели помидоры: сколько теперь стоят овощи из летних теплиц

Украинские производители были вынуждены пересматривать прайсы в сторону снижения на существующие партии помидоров на протяжении всей прошлой недели.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует East-fruit.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, ключевым фактором давления на рынок стало начало массовой реализации овощей из летних теплиц. Увеличение предложения повлекло за собой очередное снижение цен на эту продукцию практически по всей территории страны.

Рыночные условия и цены

Попытки местных тепличных хозяйств удержать отпускные цены на прежнем уровне привели к заметному понижению темпов сбыта. Чтобы активизировать продажи и избежать накопления остатков на складах, производители прибегли к негативным ценовым корректировкам.

Текущая стоимость: Ближе к минувшим выходным большие тепличные комбинаты отгружали томаты по цене 70–110 грн/кг ($1,56–2,45/кг).

Ближе к минувшим выходным большие тепличные комбинаты отгружали томаты по цене ($1,56–2,45/кг). Динамика: Это в среднем на 13% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Сезонные факторы и сравнение с прошлым годом

Эксперты рынка называют такое понижение цен традиционным сезонным явлением. Каждый год во второй половине июня на украинский рынок начинают массово поступать томаты из летних теплиц, что всегда корректирует баланс спроса и предложения.

В то же время аналитики отмечают, что текущие цены все еще остаются на более высоком уровне, чем в прошлом. В аналогичный период прошлого года тепличный томат в Украине продавался в среднем на 23% дешевле, поскольку тогда падение стоимости местных овощей было более существенным, чем в текущем сезоне.

Производители томатов в Украине

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются: