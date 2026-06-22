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Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 22 июня
По состоянию на 22 июня 2026 г. в Украине цены на помидоры и огурцы пошли вниз. Среди овощей борщового набора подешевели картофель и капуста, а цены на лук и морковь не изменились.
Цены на овощи
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 22 июня:
|Овощи
|Цена
|Смена
|Картофель
|1 4 -1 7 грн
|+ 0 %
|Картофель молодой
|15-45 грн
|- 14,29 %
|Лук
|16-18 грн
|+ 0 %
|Морковь
|2 8 -30 грн
|+ 0 %
|Капуста молодая
|2 2 -25 грн
|– 17,86 %
|Помидоры
|63 – 85 грн
|- 13,33 %
|Огурцы
|22 -3 0 грн
|- 47,92 %
По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самый дешевый картофель
|Сильпо
|широкий ассортимент овощей
|Novus
|самая дешевая капуста молодая
Какие овощи подешевели больше всего
Цены на овощи "борщевого набора" пошли вниз. Молодой украинский картофель начал в этом году стоит дешевле импортного. В последнюю декаду мая она отпускалась в среднем по 60 грн/кг, а сейчас – по 15-45 грн/кг. Цены на старый картофель, как и на прошлой неделе, находятся в пределах 14-17 грн/кг.
На 39,39% снизилась в цене свекла (18-20 грн/кг), а также на 17,86% упала стоимость ранней белокочанной капусты (22-25 грн/кг).
Кроме того, резко упали отпускные цены на тепличные огурцы. Основная причина – увеличение предложения продукции из летних теплиц, прежде всего из южных и западных областей. На прошлой неделе овощи продавали по 30–55 грн/кг, а сейчас его цена упала до 22-30 грн/кг.
Снизилась стоимость кабачков и перца "Белозвезда". В то же время, цены на цветную и пекинскую капусту пошли вверх. Стоимость укропа и петрушки не изменились, а зеленый лук подешевел на 5,88%.
Прогноз цен
На старте лета цены на овощи борщового набора в Украине ожидаются близкими к прошлогодним. Однако в конце сезона овощи могут подешеветь не столь существенно, как в прошлом году, поэтому средние цены останутся на 5-15% выше.
Традиционно летом цены на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук падают благодаря новому урожаю из открытого грунта преимущественно в июне-июле.
Тем не менее, в этом году весенние заморозки отсрочили поступление ранней продукции, а высокая себестоимость производства будет удерживать цены.
К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влечет средние цены вверх.