Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 22 июня

По состоянию на 22 июня 2026 г. в Украине цены на помидоры и огурцы пошли вниз. Среди овощей борщового набора подешевели картофель и капуста, а цены на лук и морковь не изменились.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 22 июня:

Овощи Цена Смена Картофель 1 4 -1 7 грн + 0 % Картофель молодой 15-45 грн - 14,29 % Лук 16-18 грн + 0 % Морковь 2 8 -30 грн + 0 % Капуста молодая 2 2 -25 грн – 17,86 % Помидоры 63 – 85 грн - 13,33 % Огурцы 22 -3 0 грн - 47,92 %

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самый дешевый картофель Сильпо широкий ассортимент овощей Novus самая дешевая капуста молодая

Какие овощи подешевели больше всего

Цены на овощи "борщевого набора" пошли вниз. Молодой украинский картофель начал в этом году стоит дешевле импортного. В последнюю декаду мая она отпускалась в среднем по 60 грн/кг, а сейчас – по 15-45 грн/кг. Цены на старый картофель, как и на прошлой неделе, находятся в пределах 14-17 грн/кг.

На 39,39% снизилась в цене свекла (18-20 грн/кг), а также на 17,86% упала стоимость ранней белокочанной капусты (22-25 грн/кг).

Кроме того, резко упали отпускные цены на тепличные огурцы. Основная причина – увеличение предложения продукции из летних теплиц, прежде всего из южных и западных областей. На прошлой неделе овощи продавали по 30–55 грн/кг, а сейчас его цена упала до 22-30 грн/кг.

Снизилась стоимость кабачков и перца "Белозвезда". В то же время, цены на цветную и пекинскую капусту пошли вверх. Стоимость укропа и петрушки не изменились, а зеленый лук подешевел на 5,88%.

Прогноз цен

На старте лета цены на овощи борщового набора в Украине ожидаются близкими к прошлогодним. Однако в конце сезона овощи могут подешеветь не столь существенно, как в прошлом году, поэтому средние цены останутся на 5-15% выше.

Традиционно летом цены на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук падают благодаря новому урожаю из открытого грунта преимущественно в июне-июле.

Тем не менее, в этом году весенние заморозки отсрочили поступление ранней продукции, а высокая себестоимость производства будет удерживать цены.

К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влечет средние цены вверх.