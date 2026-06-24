Марк Цукерберг доручив Meta розробити додаток для прогнозування ринків і подій

Генеральний директор компанії Meta Марк Цукерберг доручив невеликій команді розробників створити мобільний додаток для прогнозування подій та ринків, подібний до відомих світових аналогів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Новий сервіс створюється як самостійний додаток і працюватиме окремо від основних соцмереж компанії — Facebook, Instagram, WhatsApp та Messenger.

Головна відмінність нової платформи на першому етапі полягатиме у відсутності реальних грошових ставок. Користувачі прогнозуватимуть результати подій за допомогою віртуальних ігрових балів, хоча в майбутньому Meta не виключає впровадження інтеграції з реальними фінансовими ставками.

Інсайдери описують розробку платформи як експериментальну, але зазначають, що вона є одним із топпріоритетів для Цукерберга. Паралельно компанія тестує ще один окремий додаток, який за допомогою штучного інтелекту створюватиме нові формати медіаконтенту.

Потенціал ринку передбачень

Інтерес Meta до цієї сфери викликаний стрімким злетом популярності платформ ставок на події, що розпочався під час президентських виборів у США 2024 року. Зараз цей сектор перетворюється на повноцінний клас активів, а за прогнозами аналітиків, до кінця десятиліття річний обсяг торгів на ринках передбачень може сягнути 1 трильйона доларів.

Головна перевага Meta у цій гонці — її гігантська аудиторія. Компанія планує розвивати новий напрямок, переспрямовуючи туди користувачів зі своїх основних платформ, які щодня відвідують понад 3,56 мільярда людей. Подібний крок дозволить Meta залучити нову молоду аудиторію, що цікавиться гейміфікованими інтерактивними форматами.

Водночас ринки передбачень дедалі частіше опиняються під прицілом регуляторів через підозри у використанні інсайдерської інформації для отримання мільйонних прибутків напередодні важливих політичних рішень. Використання балів замість реальної валюти допоможе Meta на перших етапах обійти жорсткі обмеження законодавства про азартні ігри.

Нагадаємо, Meta уклала нові угоди з Crusoe для масштабного розширення потужностей ШІ. Техногігант підписав контракти на закупівлю додаткових обчислювальних ресурсів у девелопера дата-центрів, що дозволить суттєво посилити інфраструктуру компанії, необхідну для підтримки та розвитку складних алгоритмів і нових експериментальних додатків.