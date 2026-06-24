Марк Цукерберг поручил Meta разработать приложение для прогнозирования рынков и событий

Генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг поручил небольшой команде разработчиков создать мобильное приложение для прогнозирования событий и рынков, подобное известным мировым аналогам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Новый сервис создается как самостоятельное приложение и будет работать отдельно от основных соцсетей компании – Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger.

Главное отличие новой платформы на первом этапе будет заключаться в отсутствии реальных денежных ставок. Пользователи будут прогнозировать результаты событий с помощью виртуальных игровых баллов, хотя в будущем Meta не исключает интеграцию с реальными финансовыми ставками.

Инсайдеры описывают разработку платформы как экспериментальную, но отмечают, что она является одним из топ-приоритетов для Цукерберга. Параллельно компания тестирует еще одно отдельное приложение, которое с помощью искусственного интеллекта будет создавать новые форматы медиаконтента.

Потенциал рынка предсказаний

Интерес Meta к этой сфере вызван стремительным взлетом популярности платформ ставок на события, начавшиеся во время президентских выборов в США в 2024 году. Сейчас этот сектор превращается в полноценный класс активов, а по прогнозам аналитиков, к концу десятилетия годовой объем торгов на рынках предвидений может достичь 1 триллиона долларов.

Главное преимущество Meta в этой гонке – ее гигантская аудитория. Компания планирует развивать новое направление, перенаправляя туда пользователей со своих основных платформ, ежедневно посещающих более 3,56 миллиарда человек. Подобный шаг позволит Meta привлечь новую молодую аудиторию, интересующуюся геймифицированными интерактивными форматами.

В то же время рынки предвидений все чаще оказываются под прицелом регуляторов из-за подозрений в использовании инсайдерской информации для получения миллионных доходов накануне важных политических решений. Использование баллов вместо реальной валюты поможет Meta на первых этапах обойти жесткие ограничения законодательства об азартных играх.

Напомним, Meta заключила новые соглашения с Crusoe для масштабного расширения мощностей ИИ. Техногигант подписал контракты на закупку дополнительных вычислительных ресурсов у девелопера дата-центров, что позволит существенно усилить инфраструктуру компании, необходимую для поддержания и развития сложных алгоритмов и новых экспериментальных приложений.