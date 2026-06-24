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Ціни на дизель у США вперше за кілька місяців знизилися: причини падіння

дизпаливо
Вартість дизельного палива на американських АЗС впала нижче 5 доларів / Depositphotos

Вартість дизельного палива в США вперше з середини березня опустилася нижче позначки у 5 доларів за галон. Це падіння принесла певне полегшення для світової економіки, оскільки дизель залишається одним із її найважливіших енергоресурсів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Поточна динаміка роздрібних цін

За останніми даними Американської автомобільної асоціації, середня національна роздрібна ціна палива в середу знизилася до 4,98 долара за галон. Поточний показник є помітно нижчим за квітневий пік, коли вартість сягала 5,69 долара за галон.

Попри це, нинішня ціна все одно суттєво перевищує рівень у 3,76 долара за галон, який фіксували напередодні початку військового конфлікту між США та Іраном.

Стрімке подорожчання дизельного палива на початку конфлікту було зумовлене тим, що Ормузька протока є критично важливим транзитним маршрутом для транспортування палива, яке виробляють нафтопереробні заводи у регіоні Перської затоки.

Тодішнє зростання витрат суттєво збільшило видатки підприємств і споживачів у всьому світі, адже дизель масово використовується для вантажних перевезень, виробництва електроенергії та опалення.

Причини зниження вартості нафти

Головним рушієм удешевлення дизельного палива стало стрімке падіння цін на сиру нафту, які відійшли від воєнних максимумів. Цьому посприяли активізація руху танкерів через Ормузьку протоку, тимчасове послаблення санкційних обмежень щодо іранської нафти, а також певний прогрес у мирних переговорах між Вашингтоном та Тегераном.

Існує ймовірність, що паливна криза знову загостриться, якщо Росія, яка є великим світовим експортером, ухвалить рішення про введення заборони на вивезення дизельного палива зі своєї території.

Нагадаємо, на тлі цих подій президент США Дональд Трамп доручив Міністерству юстиції ретельно вивчити ситуацію з цінами на бензин, які, на його думку, знижуються надто повільно.

Автор:
Тетяна Бесараб