Цены на дизель в США впервые за несколько месяцев снизились: причины падения

Стоимость дизельного топлива в США впервые с середины марта опустилась ниже отметки в 5 долларов за галлон. Это падение принесло определенное облегчение мировой экономике, поскольку дизель остается одним из ее важнейших энергоресурсов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Текущая динамика розничных цен

По последним данным Американской автомобильной ассоциации, средняя национальная розничная цена топлива в среду снизилась до 4,98 доллара за галлон. Текущий показатель заметно ниже апрельского пика, когда стоимость достигала 5,69 доллара за галлон.

Несмотря на это, нынешняя цена все равно существенно превышает 3,76 доллара за галлон, который фиксировали накануне начала военного конфликта между США и Ираном.

Стремительное подорожание дизельного топлива в начале конфликта было обусловлено тем, что Ормузский пролив является критически важным транзитным маршрутом для транспортировки топлива, производимого нефтеперерабатывающими заводами в регионе Персидского залива.

Тогдашний рост затрат существенно увеличил расходы предприятий и потребителей во всем мире, ведь дизель массово используется для грузовых перевозок, производства электроэнергии и отопления.

Причины снижения стоимости нефти

Главным двигателем удешевления дизельного топлива стало стремительное падение цен на сырую нефть, отошедшие от военных максимумов. Этому способствовали активизация движения танкеров через Ормузский пролив, временное ослабление санкционных ограничений в отношении иранской нефти, а также прогресс в мирных переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

Существует вероятность, что топливный кризис снова обострится, если Россия, являющаяся крупным мировым экспортером, примет решение о введении запрета на вывоз дизельного топлива со своей территории.

Напомним, на фоне этих событий президент США Дональд Трамп поручил Министерству юстиции тщательно изучить ситуацию с ценами на бензин, которые, по его мнению, снижаются слишком медленно.