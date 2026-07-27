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Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 27 июля
По состоянию на 27 июля 2026 года в Украине цены на огурцы заметно снизились, а на помидоры – держатся на уровне прошлой недели. Подешевели почти все овощи борщового набора, только цены на морковь остались без изменений.
Цены на овощи
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 27 июля:
|Овощи
|Цена
|Смена
|Картофель
|13-15 грн
|-6,67%
|Картофель молодой
|13-30 грн
|-6,67%
|Лук
|20-30 грн
|-16,67%
|Морковь
|23-26 грн
|+0%
|Капуста молодая
|20-25 грн
|+4,55%
|Помидоры
|60-75 грн
|+0%
|Огурцы
|25-35 грн
|-25%
По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самый дешевый молодой картофель
|Сильпо
|широкий ассортимент овощей
|Novus
|самые дешевые помидоры
Какие овощи подешевели больше всего
Цены на старый картофель находятся в пределах 13-15 грн/кг, а молодой картофель подешевел до 13-30 грн/кг. Из-за массового уборки нового урожая фермеры увеличили предложение продукции, что уже привело к снижению отпускных цен, что привело к снижению отпускных цен в среднем более 17% за неделю.
Цены на огурцы упали сразу на 25% до 25-35 грн/кг. Стоимость помидоров не изменилась – овощ продают в среднем по 65 грн/кг.
Цены на баклажаны снизились на 10% в среднем до 27 грн/кг. Перец "Белозерка" теперь стоит на 14% дешевле - за килограмм просят в среднем 43 грн.
В то же время, почти на 14% подорожали кабачки до 20-28 грн/кг. Также выросли цены на цветную капусту (35-40 грн/кг) и капусту брокколи (60-70 грн/кг).
Прогноз цен
В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.
Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в июне-июле с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.
К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влекущее средние цены вверх.