Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 27 июля

По состоянию на 27 июля 2026 года в Украине цены на огурцы заметно снизились, а на помидоры – держатся на уровне прошлой недели. Подешевели почти все овощи борщового набора, только цены на морковь остались без изменений.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 27 июля:

Овощи Цена Смена Картофель 13-15 грн -6,67% Картофель молодой 13-30 грн -6,67% Лук 20-30 грн -16,67% Морковь 23-26 грн +0% Капуста молодая 20-25 грн +4,55% Помидоры 60-75 грн +0% Огурцы 25-35 грн -25%

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самый дешевый молодой картофель Сильпо широкий ассортимент овощей Novus самые дешевые помидоры

Какие овощи подешевели больше всего

Цены на старый картофель находятся в пределах 13-15 грн/кг, а молодой картофель подешевел до 13-30 грн/кг. Из-за массового уборки нового урожая фермеры увеличили предложение продукции, что уже привело к снижению отпускных цен, что привело к снижению отпускных цен в среднем более 17% за неделю.

Цены на огурцы упали сразу на 25% до 25-35 грн/кг. Стоимость помидоров не изменилась – овощ продают в среднем по 65 грн/кг.

Цены на баклажаны снизились на 10% в среднем до 27 грн/кг. Перец "Белозерка" теперь стоит на 14% дешевле - за килограмм просят в среднем 43 грн.

В то же время, почти на 14% подорожали кабачки до 20-28 грн/кг. Также выросли цены на цветную капусту (35-40 грн/кг) и капусту брокколи (60-70 грн/кг).

Прогноз цен

В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.

Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в июне-июле с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.

К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влекущее средние цены вверх.