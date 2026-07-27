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Ціни на овочі в Україні — актуальна вартість на 27 липня
Станом на 27 липня 2026 року в Україні ціни на огірки помітно знизилися, а на помідори – тримаються на рівні минулого тижня. Подешевшали майже усі овочі борщового набору, тільки ціни на моркву залишилися без змін.
Ціни на овочі
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 27 липня наступна:
|Овочі
|Ціна
|Зміна
|Картопля
|13-15 грн
|-6,67%
|Картопля молода
|13-30 грн
|-6,67%
|Цибуля
|20-30 грн
|-16,67%
|Морква
|23-26 грн
|+0%
|Капуста молода
|20-25 грн
|+4,55%
|Помідори
|60-75 грн
|+0%
|Огірки
|25-35 грн
|-25%
За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевша молода картопля
|Сільпо
|широкий асортимент овочів
|Novus
|найдешевші помідори
Які овочі подешевшали найбільше
Ціни на стару картоплю перебувають у межах 13-15 грн/кг, а молода картопля подешевшала до 13-30 грн/кг. Через масове збирання нового врожаю фермери збільшили пропозицію продукції, що вже призвело до зниження відпускних цін, що вже призвело до зниження відпускних цін у середньому понад 17% за тиждень.
Ціни на огірки впали одразу на 25% до 25-35 грн/кг. Вартість помідорів не змінилася — овоч продають в середньому по 65 грн/кг.
Ціни на баклажани знизилися на 10% в середньому до 27 грн/кг. Перець "Білозірка" тепер коштує на 14% дешевше — за кілограм просять в середньому 43 грн.
Водночас майже на 14% подорожчали кабачки до 20-28 грн/кг. Також зросли ціни на цвітну капусту (35-40 грн/кг) та капусту броколі (60-70 грн/кг).
Прогноз цін
У літній період вартість овочів борщового набору в Україні прогнозується на рівні, близькому до минулорічних показників, проте наприкінці сезону зниження цін буде менш значним. У результаті середня вартість продукції утримається на 5-15% вище за рівень минулого року.
Зниження цін на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зазвичай відбувається у червні-липні із початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту. Цього року весняні заморозки змістили терміни дозрівання та постачання ранніх овочів на ринок. Додатковим фактором тривалого утримання високих цін є зростання собівартості внутрішнього виробництва.
На початок літа зменшуються якісні запаси у сховищах. Оскількиперехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча ранняпродукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору.