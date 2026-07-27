Ціни на овочі в Україні — актуальна вартість на 27 липня

Станом на 27 липня 2026 року в Україні ціни на огірки помітно знизилися, а на помідори – тримаються на рівні минулого тижня. Подешевшали майже усі овочі борщового набору, тільки ціни на моркву залишилися без змін.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 27 липня наступна:

Овочі Ціна Зміна Картопля 13-15 грн -6,67% Картопля молода 13-30 грн -6,67% Цибуля 20-30 грн -16,67% Морква 23-26 грн +0% Капуста молода 20-25 грн +4,55% Помідори 60-75 грн +0% Огірки 25-35 грн -25%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевша молода картопля Сільпо широкий асортимент овочів Novus найдешевші помідори

Які овочі подешевшали найбільше

Ціни на стару картоплю перебувають у межах 13-15 грн/кг, а молода картопля подешевшала до 13-30 грн/кг. Через масове збирання нового врожаю фермери збільшили пропозицію продукції, що вже призвело до зниження відпускних цін, що вже призвело до зниження відпускних цін у середньому понад 17% за тиждень.

Ціни на огірки впали одразу на 25% до 25-35 грн/кг. Вартість помідорів не змінилася — овоч продають в середньому по 65 грн/кг.

Ціни на баклажани знизилися на 10% в середньому до 27 грн/кг. Перець "Білозірка" тепер коштує на 14% дешевше — за кілограм просять в середньому 43 грн.

Водночас майже на 14% подорожчали кабачки до 20-28 грн/кг. Також зросли ціни на цвітну капусту (35-40 грн/кг) та капусту броколі (60-70 грн/кг).

Прогноз цін

У літній період вартість овочів борщового набору в Україні прогнозується на рівні, близькому до минулорічних показників, проте наприкінці сезону зниження цін буде менш значним. У результаті середня вартість продукції утримається на 5-15% вище за рівень минулого року.

Зниження цін на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зазвичай відбувається у червні-липні із початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту. Цього року весняні заморозки змістили терміни дозрівання та постачання ранніх овочів на ринок. Додатковим фактором тривалого утримання високих цін є зростання собівартості внутрішнього виробництва.

На початок літа зменшуються якісні запаси у сховищах. Оскількиперехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча ранняпродукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору.