Литва стала найбільшим постачальником обладнання для української енергетики

Україна продовжує зміцнювати енергетичну стійкість завдяки обладнанню, отриманому з виведених з експлуатації європейських теплоелектроцентралей. Загалом Міністерство енергетики організувало 199 відвантажень загальною вагою понад 3,3 тис. тонн, а найбільшу допомогу надала Литва.

Як пише Delo.ua, про це інформує міністр енергетики Денис Шмигаль.

Україна зміцнює енергетику

Передане обладнання вже використовується на енергетичних об'єктах у Вінницькій, Київській, Івано-Франківській, Миколаївській, Харківській, Чернігівській, Хмельницькій, Рівненській, Дніпропетровській та інших областях України, допомагаючи підтримувати стабільну роботу енергосистеми.

Найбільшу допомогу Україні надала Литва. Через компанію AB Ignitis Gamyba було передано 152 партії обладнання загальною вагою понад 2,4 тис. тонн. Ще 41 партію вагою 780,2 тонни Україна отримала в межах співпраці з Ігналінською атомною електростанцією.

До підтримки також долучилася Німеччина. У рамках першого етапу співпраці компанія RWE Power AG передала шість партій обладнання загальною вагою 87,9 тонни. Його отримали енергетичні підприємства центральних і західних регіонів України, а також Києва та Харкова.

Водночас Міністерство енергетики продовжує співпрацю з Латвією. Наразі триває підготовка до переміщення обладнання з Ризької ТЕЦ-2. Уже визначено перелік необхідного обладнання, а також джерела фінансування робіт із його демонтажу.

Крім того, українські фахівці вже обстежили вісім виведених з експлуатації теплоелектроцентралей у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії, Хорватії та Нідерландах. Це дасть змогу розширити міжнародну співпрацю та залучити додаткове обладнання для відновлення і модернізації української енергетичної інфраструктури.

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