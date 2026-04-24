Виробництво зернових торік сягнуло максимуму за останні чотири роки — Держстат

Виробництво зернових торік сягнуло максимуму за останні чотири роки / Unsplash

Аграрний сектор України за підсумками 2025 року продемонстрував позитивну динаміку у вирощуванні зернових. Обсяг виробництва зернових та зернобобових культур зріс на 8,2% порівняно з попереднім роком, сягнувши позначки у 61,04 млн тонн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Державну службу статистики. 

Показник 2025 року став рекордним за останні чотири роки, значно перевищивши результат 2024-го (56,43 млн тонн).

Структура врожаю та регіони-лідери

Традиційний фундамент українського експорту — кукурудза та пшениця — знову забезпечили основну частину валового збору. У структурі врожаю 2025 року кукурудзи зібрали 30,9 млн тонн, а пшениці — 23,3 млн тонн.

Статистична інформація "Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур за 2025 рік

Найвищі показники збору зернових та зернобобових зафіксовано у Чернігівській, Вінницькій та Хмельницькій областях, які стали головними аграрними донорами країни.

Скорочення у сегменті технічних культур

Попри успіхи у зерновій групі, виробництво технічних культур продемонструвало спад. Зокрема, врожай соняшнику знизився до 10,2 млн тонн (проти 11,01 млн тонн у 2024-му), а виробництво цукрового буряку впало до 11,68 млн тонн.

Також зафіксовано зниження обсягів у таких категоріях:

  • Ріпак: виробництво впало до 3,2 млн тонн (–0,4 млн тонн).
  • Соя: обсяги знизилися майже до 5 млн тонн, що на 1,7 млн тонн менше порівняно з попереднім періодом.

Нагадаємо, валовий збір зернових в Україні прогнозують на рівні 58,2 млн тонн у 2026/27 маркетинговому році. Аналітики знизили оцінку врожаю на 5%, що свідчить про очікуване корегування ринку після торішнього піку.

Автор:
Максим Кольц